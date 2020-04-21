Я мудрая и красивая: Настя Каменских рассекретила свои установки счастливой и успешной жизни

Настя Каменских продолжает делиться мотивацией со своей многомиллионной армией поклонников. Напомним, что буквально неделю назад Каменских запустила онлайн-курс “Жизнь в стиле NK”. Исполнительница решила делиться правилами своей жизнь во всех направлениях: от спорта и питания до отношений с возлюбленным и близкими. При этом каждый новый день Настя советует проводить под каким-то цветовым символом. К примеру, цвет вторника — красный. Это цвет энергии, поэтому сегодня Настя советует восполнить ее запас по максимуму. А помогут в этом аффирмации от Насти.

Первым делом исполнительница советует окружить себя вещами красного цвета.

“Сегодня мы особенно должны окружать себя предметами красного цвета, надевать что-то красное или брать на вооружение красную помаду! Это очень энергетически сильный цвет и сегодня мы сможем наполнится им по максимуму. Помните, что в нашем организме и психике есть взаимосвязь. Эмоции формируют ощущения в нашем теле, и наоборот - ощущения формируют эмоции”, — замечает Настя.

Также Каменских совету почаще улыбаться в этот день. Ведь улыбка способствует выработке “гормона радости” — эндорфина.

“Когда мы улыбаемся, мозг начинает выделять в организм эндорфины, то есть гормоны радости. И даже если вам грустно, начните улыбаться. Мозг воспримет это как сигнал, что происходит что-то хорошее и и даст команду всему организму на повышения настроения”.

Ну а чтобы добавить в свой привычный образ жизни еще больше положительной энергии, воспользуйтесь простым психологическим приемом.

“А ещё каждый день подходите к зеркалу и проговаривайте себе самой аффирмации. Делайте это с улыбкой. Прочувствуйте то, что будете говорить. Можете написать свой список или взять на заметку мои”, — пишет Настя.

Отметим, что аффирмация — краткая фраза, содержащая вербальную формулу, которая при многократном повторении закрепляет требуемый образ или установку в подсознании человека, способствуя улучшению его психоэмоционального фона и стимулируя положительные перемены в жизни.

Далее Настя написала свои любимые аффирмации:

Я мудрая и красивая женщина

у меня прекрасная жизнь

я с каждым днём все больше расширяю свои возможности

я люблю себя и радую себя каждый день

я все больше расту духовно и стаю все сильнее внутренне

я всегда получаю то, что хочу

я успешна и полна идей

“И обязательно скажите себе, что сегодня будет замечательный и насыщенный день! Скажите самой себе, какие радостные и приятные события вас ждут. Обращайте внимание даже на мелочи. Улыбайтесь и дарите улыбку другим! Поверьте, от этого ваша жизнь станет намного лучше!” — подытожила Каменских.

Фолловеры Насти поспешили поблагодарить ее за новый пост:

“Доброе утро, советы очень помогают. Выглядите как всегда на все 100”

“Як завжди нерепевершена і велика молодець”

“Красный-цвет страстный и опасный”

“Я безгранично хочу вас поблагодарить за то что вы для меня сейчас огромная поддержка и мотиватор”

“Вы - Богиня вдохновения!”

“Спасибо вам вы очень мудрая, красивая и талантливая!”

“Спасибо, Настя!!! Улыбка-это всегда уже победа!!”

“Здравствуйте, спасибо огромное за курс. Вам очень идёт красный цвет. (Пользуюсь Вашими советиками, помогают)”

“Ты мой Кумир! Люблю очень Тебе. Жду Нового Клипа и Песню) а Особенно я жду Твоего Альбома”

Скриншот комментариев: instagram.com/nkblog

Напомним, ранее Настя Каменских рассказала о секретных способах все успевать.