"Можно смотреть вечно": Вика из НеАнгелов показала, как учится танцу любви

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы может похвастаться просто-таки идеальной фигурой - у девушки тонкая талия, упругий пресс и длинные стройные ноги. Не так давно певица вернулась с райского отпуска на Мальдивских островах, где с удовольствием делала яркие кадры и щедро делилась ими в сети, демонстрируя соблазнительные формы в бикини. После возвращения в Киев вместе с "коллегой" по группе Славой она уже успела выпустить новый альбом, а также заняться танцами.

На своей странице в Instagram Вика поделилась несколькими видеороликами, на которых она вместе с тренером обучается "танцу любви" - румбе. Для тренировок артистка выбрала простой и удобный наряд - черные лосины. розовую майку и танцевальные туфли.

Тренер помогает певице поставить правильные позы и движения, иногда прямо-таки "выставляя" ее в нужное положение руками.

"Чувства в ритме румбы! Вы готовы к танцу любви в моём исполнении? Горю желанием удивить вас!!!" - поделилась Смеюха.

Видео: Виктория Смеюха занялась танцами (instagram.com/vikanablack)

Стоит отметить, что девушка весьма неплохо двигается под музыку.

"Очень странно! Мне кажется, что как только я обучаюсь танцами, то песня длится намного короче. Ощущение, что музыкой мой молодой человек руководит", - с юмором прокомментировала Вика один из роликов.

Видео: Виктория Смеюха занялась танцами (instagram.com/vikanablack)

Заинтригованные подписчики гадают, для чего же артистка решила научиться этому танцу, а также восхищаются ее фигурой. Некоторые советуют исполнительнице попробовать свои силы в шоу Танцы со звездами в следующем сезоне.

Вам нужно участвовать в шоу танцы со звездами))) думаю вы там всех перетанцуете

Для клипа ?!

Я в предвкушении следующего сезона "Танці з..."

Фигура бомба

Ну как вас не любить? Звёздами не рождаются, ими становятся!

Ого!! Круто!!!! Ну давай! Срази нас

О боги!! Яка фігура!!!

на это можно смотреть вечно.... я прям залипла

Готовы, Вика, жги

Потрогал всю! :)))

Яка Ви класна

Ідеально

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, мокрая Вика из НеАнгелов "замотивировала" сеть точеной фигурой в бикини.

Также Вика из НеАнгелов в бикини удивила признанием и рассказала о дне, который она запомнит на всю жизнь. Ну и новый купальник заодно показала!