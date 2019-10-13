"Можно смотреть вечно": Вика из НеАнгелов показала, как учится танцу любви

Поклонники гадают, для чего же певица разучивает танец
Виктория Смеюха из группы НеАнгелы может похвастаться просто-таки идеальной фигурой - у девушки тонкая талия, упругий пресс и длинные стройные ноги. Не так давно певица вернулась с райского отпуска на Мальдивских островах, где с удовольствием делала яркие кадры и щедро делилась ими в сети, демонстрируя соблазнительные формы в бикини. После возвращения в Киев вместе с "коллегой" по группе Славой она уже успела выпустить новый альбом, а также заняться танцами.
На своей странице в Instagram Вика поделилась несколькими видеороликами, на которых она вместе с тренером обучается "танцу любви" - румбе. Для тренировок артистка выбрала простой и удобный наряд - черные лосины. розовую майку и танцевальные туфли.
Тренер помогает певице поставить правильные позы и движения, иногда прямо-таки "выставляя" ее в нужное положение руками.
"Чувства в ритме румбы! Вы готовы к танцу любви в моём исполнении? Горю желанием удивить вас!!!" - поделилась Смеюха.
Видео: Виктория Смеюха занялась танцами (instagram.com/vikanablack)
Стоит отметить, что девушка весьма неплохо двигается под музыку.
"Очень странно! Мне кажется, что как только я обучаюсь танцами, то песня длится намного короче. Ощущение, что музыкой мой молодой человек руководит", - с юмором прокомментировала Вика один из роликов.
Видео: Виктория Смеюха занялась танцами (instagram.com/vikanablack)
Заинтригованные подписчики гадают, для чего же артистка решила научиться этому танцу, а также восхищаются ее фигурой. Некоторые советуют исполнительнице попробовать свои силы в шоу Танцы со звездами в следующем сезоне.
Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)
Напомним, мокрая Вика из НеАнгелов "замотивировала" сеть точеной фигурой в бикини.
Также Вика из НеАнгелов в бикини удивила признанием и рассказала о дне, который она запомнит на всю жизнь. Ну и новый купальник заодно показала!