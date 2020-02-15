Можно смотреть вечно: счастливая Лилия Ребрик показала страстные танцы с мужем

Лилия Ребрик - востребованная телеведущая и актриса и нередко работает в праздничные дни. К примеру, в День всех влюбленных 14 февраля у нее спектакли - так было и в прошлом году, однако ее мужу Андрею Дикому удалось удивить любимую и устроить ей ужин-сюрприз прямо в поезде. В этом году артистка также занята в театре в этот день, однако уже в Киеве, так что вечером влюбленные все же встретились.

А в честь праздника Лилия поделилась ярким видеороликом, в котором они с супругом демонстрируют страстные танцы. На Ребрик - романтичное мини-платье в горошек, а ее супруг одет в черные брюки и белую рубашку.

Артистка призналась, что ее очень мотивируют яркие и интересные истории любви и предложила подписчикам поделиться своей.

Видео: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

"З днем всіх закоханих!!! Для мене в стосунках головними є три пункта, без яких неможливе щасливе кохання:

повага;

дружба;

пристрасть.

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Я надихаюсь коханням, я відчуваю його, я щодня чую "кохаю" і щодня кажу "і я кохаю"! Коханням дихає світ і воно завжди і у всьому навколо! Я надихаюсь історіями любові інших! А надто тих - яким було про що кричати, які не боялися ділитися зі світом своїм щастям... Саме такі історії мотивують, навіть коли відчуваєш себе самотнім. Одна з моїх улюблених - історія кохання Коте Махарадзе та Софіко Чаурелі. Запам’яталося, що коли Коте коментував матчі - він у своїх коментарях завуальовано призначав Софіко побачення. Тоді телефонів не було, тож пара вигадала такі потаємні знаки: Коте коментував хто і на якій хвилині забивав гол- і це означало місце і час, коли мало відбутися побачення. Ось така романтика на всю країну)! Нас з @andrii_dykyi країна теж оженила раніше, ніж ми самі це усвідомили. Дякую! Розкажіть свої історії кохання!" - поделилась Лилия.

А позже также показала счастливый момент долгожданной встречи с любимым вечером 14 февраля - муж встретил ее после спектакля с букетом белых роз.

"Нарешті і ми побачилися. Вечір, після насиченого робочого дня, після вистави... Всіх зі святом любові! Нехай кожен день буде наповнений коханням і нехай завжди буде потреба говорити одне одному «я тебе Люблю»... тисячі разів, з безмежною ніжністю. Бережіть своє кохання", - растрогала нежностью счастливая ведущая.

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Умиленные пользователи сети оставили Лиле и Андрею много душевных пожеланий счастья и любви.

На вас можна дивитись вічно

Как мне нравится эта фотосессия, здесь вы такие влюблённые

Как всегда весёлые и счастливые. Глаза радуются , глядя на Вас!!! Любви Вам

Очень красиво, Так приятно смотреть, вы очень радуете, несите это всю жизнь! Лилечка, Вы так гармонично двигаетесь, вплоть до жестов!

Какие вы классные

Прекрасні закохані

Які класні. Обожнюю вашу пару. Кохання вам безмежного!

Всегда приятно на вас таких влюблённых и счастливых посмотреть

це 1000%

Ви найкращі!!! Щастя вам та безмежного кохання!!!!!

Прекрасная пара и семья!!! Любви вам на долгие годы

Очень красивые. Крепкой любви вам

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, что ранее Лилия Ребрик появилась в прямом эфире в уютной домашней пижаме.