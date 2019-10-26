"Можно смотреть вечно": Потап и Каменских раззадорили сеть двусмысленным видео

Потап и Настя Каменских сбежали от киевской суеты и туманов в экзотическую Мексику. Пара наслаждается отдыхом у океана и балует фанов фото и видео с курорта. Также певица устроила сюрприз для поклонников и выпустила горячую новинку – клип на свежий трек Elefante. Видео не на шутку раззадорило сеть и вызвало жаркие споры. В это время Потап и Настя решили обыграть свою версию ролика и сняли яркое аматорское видео под новый трек.

Продюсер поделился забавными кадрами на странице в Instagram. В веселом ролике под голос Насти и строки на испанском, он показывает в камеру маленький банан, а "коварная" Настя в ответ, хитро улыбаясь и смеясь, вооружилась фруктом стандартного размера.

Стоит отметить, что видео было сделано с помощью специальной соцсети TikTok для создания музыкальных роликов.

Мимика и эмоции пары "спровоцировали" поклонников на реакцию в комментариях. Их явно позабавило действо в кадре.

Можно смотреть бесконечно

Очень смешно почему-то

Ору! Настя огнище

Топ

Классные

Потап, тебе не повезло с бананом

А у Настюхи-то бананчик побольше

Забавно

Класс, такие выдумщики, поднимаете настроение

Какие Вы классные!

Як завжди позитивчики

Це кумедно

Очень круто

Скриншот комментариев

Также пара решила снять еще одно забавное видео на радость поклонникам. Правда, ролик доступен только в сториз. Настя примерила на себя роль крутого парня в кепке, а потоп превратился в даму на сносях с полотенцем на голове. Они разыграли веселую сценку по трек группы MOZGI "Девченка".

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/realpotap)

Ранее Настя Каменских покорила сеть зажигательным танцем в бикини.