Можно поздравлять? Регина Тодоренко намекнула на вторую беременность

Регина Тодоренко добилась немалого к своим 30 годам - она успешная телеведущая, счастливая жена и любящая мама. Сейчас девушка ведет несколько авторских проектов, в том числе и программу о детском здоровье "Регина+1". В свежей публикации в своем Instagram знаменитость поделилась фото со съемок, а также сделала интригующий намек.

На снимке Тодоренко сидит в студии на диване в нежно-голубом платье в мелкий цветочный принт. Ее волосы собраны в эффектный гладкий хвост, на лице яркий макияж, а в руках Регина держит большой букет белых роз, лучезарно улыбаясь.

"Уверена, что совсем скоро мой проект #Регина+1 будет называться #РЕГИНА+2", - загадочно подписала кадр теледива.

Регина Тодоренко очаровала женственным образом (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Конечно же, поклонники тут же сделали вывод, что звезда намекает на вторую беременность, и засыпали ее поздравлениями. Напомним, что с мужем Владом Топаловым Регина воспитывает сына Михаила, которому осенью исполнится два года.

Регина, да будет очень интересно узнать. Ты, молодец удачи и успехов во всем.

Это, что означает Регина планируешь второго ребёнка?

Вот просто красота от Бога

+1 сыночек +2 ещё дочечка

Будем ждать

Красавица

Да не может быть что беременна(хотя можно и подумать, что намёк на это идёт), она участвует в шоу на льду, а там подения травмы и все такое, опасно. Мне кажется она бы в беременность не пошла на это.

Это, что означает Регина планируешь второго ребёнка?

Регина вряд ли бы участвовала в таком травмоопасный проекте если бы ждала малыша!!!! (я имею ввиду фигурное катание)

Мне показалось или это намек?

+2? интрига

Регина, вас можно поздравить с будущим пополнением?

Скриншот комментариев

Впрочем, другие фолловеры тут же напомнили, что сейчас Тодоренко активно готовится к участию в российском шоу "Ледниковый период", где будет соревноваться со звездными коллегами в паре с Олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым. Она много времени проводит на льду, отрабатывая движения и поддержки, что вряд ли стала бы делать, будучи в положении.

Регина Тодоренко готовится покорять лед в популярном шоу с участием известных фигуристов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ранее Регина Тодоренко раскрыла поклонникам правду о своей жизни и показала, как выглядит без косметики.

Также Регина Тодоренко рассказала о тонкостях взаимодействия современных детей и родителей, которые хотят идти в ногу со временем.