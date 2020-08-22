Можно только мечтать! Ольга Сумская в одном халате показала, где и с кем встречает 54-летие

Ольга Сумская – идеал красоты и женского обаяния для множества украинок. Актриса прекрасно выглядит, тщательно следит за собой, отменно готовит, а ее роли всегда яркие и запоминающиеся. Несмотря на то, что Ольга – дважды бабушка, она выглядит моложаво и цветуще. А 22 августа актриса празднует день рождения. В этом году ей исполнилось 54 года! Ольга встретила значимую дату за границей в компании любимого мужа, актера Виталия Борысюка.

Актриса опубликовала на странице парочку видео, на которых запечатлена на балконе отельного номера в одном халате и без макияжа. Рядом с ней – любимый мужчина.

"О таком дне рождения можно только мечтать!" - заверила счастливая Ольга на камеру и показала вид с балкона на бассейн, море и пальмы. А ее муж рассекретил местонахождение пары – Египет, курорт Шарм-эль-Шейх. На одном из видео он с бутылкой шампанского, дождиком и конфети в руках поздравляет жену, которая в это время снимает происходящее на телефон. И нежно называет ее "Лялюня".

"Доброго ранку! Happy Birthday to Me! Починаємо святкувати у фантастичному місці!Червоне море,нарешті!Це щастя!" - призналась вдохновленная актриса.

Напомним, что ранее Ольга Сумская высказалась о пластике и уколах красоты. Она призналась, что пробовала инъекции, но результат ей не понравился – у женщины была нарушена мимика лица. Актриса предпочитает разумный домашний уход.