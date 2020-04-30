Можете собой гордиться: Влад Топалов эмоционально обратился к хейтерам

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Топалов отметил, что Тодоренко лишилась всего

После громкого скандала в связи с высказыванием Регины Тодоренко о жертвах домашнего насилия первым “социальную тишину” нарушил Влад Топалов. Исполнитель очень эмоционально обратился к подписчикам и в особенности ко всем хейтерам. И призвал, наконец, учиться быть добрее. При этом певец несколько раз подчеркнул, что сам зла уже ни на кого не держит и искренне желает всем добра. С пронзительной речью Влад выступил в прямом instagram-эфире.

Эмоциональный эфир Топалов записал не только из-за скандала с высказыванием супруги. На днях ушел из жизни близкий друг Влада, что ранило его в самое сердце.

“Вы знаете, вы столько обрушили го**а на меня, на мою семью. Бог вам судья, я сам не святой!.. Мне очень много есть что сказать каждому из вас, кто посмел оскорбить меня и мою семью — в лицо, в глаза. И я уверен, что большинство из вас увидев меня в лицо, никогда бы этого не сказали мне. Просто зас**ли бы. Но я вас всех прощаю. Я сам не святой, очень много в жизни сделал нехорошего, за что мне стыдно. И отвечать перед богом”, — признался Топалов в прямом эфире своим фолловерам.

По словам Топалова, из-за скандала Тодоренко буквально лишилась всего.

“Все, что вы имеете против меня, моей жены, моей семьи — это все неважно. Как бы вы там ни разрывались от злости на своих диванах. От зависти, ненависти... Это все неважно! Вы не важны! Жизнь моей семьи, здоровье моей семьи, — это важно. Я вас не боюсь. А вот ухода близких я боюсь. И я вам честно скажу, моя семья пережила тяжелый стресс за последние пять дней. Благодаря вам мою жену лишили всего, чего она добивалась — всего! Званий, проектов, контрактов, работы, денег… Всего! Я очень надеюсь, что все 20 тысяч людей, которые написали под моим постом мерзкие, отвратительные комментарии, что вы собой довольны. Что вы собой гордитесь! Что кому-то просто очень плохо и больно. Вы молодцы, вы можете собой гордится”, — откровенно обращается к хейтерам Топалов.

Певец призвал недоброжелателей учиться быть добрее.

“Было бы круто, если бы все мы, включая меня, были добрее. Это очень сложно! Вы ненавидите меня, мою жену, я ненавижу вас. Я готов убить каждого из вас, а вы готовы убить меня, мою жену, моего ребенка! Вы желаете мне и моему сыну сгореть в огне. Моему сыну год и четыре месяца… Было бы здорово, если бы мы заставили себя, научились быть добрее. Как так? Человек оскорбил тебя до глубины души! И взять в этот момент не желать сжечь в огне. А сказать — Я тебя прощаю! Разве мой сын заслужил такой ненависти от вас? Мне кажется нет, а вам кажется да. И вы правы и я прав!” — рассуждает Топалов.

“Почему мы такие злые? Почему мы так ненавидим друг друга?” — не сдерживает слез Влад.

Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Также исполнитель опубликовал отдельный пост-призыв на своей страничке в сети instagram. Влад призывает двигаться дальше!

“Предлагаю двигаться всем дальше. Что скажете? «За»? Я устал от всей этой злости и ненависти. Честно. Зла не держу ни на кого”, — пишет Топалов.