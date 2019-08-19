"Может грубо обидеть": Регина Тодоренко решилась на откровение о жизни с Топаловым

Регина Тодоренко решила достаточно откровенно рассказать о семейной жизни. Отметим, что в октябре 2018 года Тодоренко и Влад Топалов официально расписались. В начале декабря прошлого года у них родился сын - Михаил. При этом телеведущая не скрывает - в молодой семье не все безоблачно! Более того, ведущая и музыкант посещают семейного психолога. На откровенный разговор с журналистами Тодоренко решилась во время недавней поездки к родным в Одессу. Здесь Регина дала интервью программе “Зірковий шлях” на телеканале “Украина”.

Так, в интервью Тодоренко рассказала о предложении руки и сердца Топалова, также поделилась моментами беременности и, конечно же, роскошной свадьбы в Италии. Также Тодоренко отметила, что осталась при своей фамилии.

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Затронули журналисты и тему супружеской жизни молодой пары. Тогда и выяснилось, что вместе Влад и Регна посещают семейного психолога. Как отметила телеведущая, у Топалова достаточно сложный характер.

По словам ведущей, Влад может грубо ее обидеть. А также весьма категоричен в высказываниях.

“Он иногда, бывает, как скажет, и отрежет. И бывает может так грубо обидеть, кажется, ну почему так? Я принимаю его и стараюсь. Очень-очень тяжело дается нам этот процесс. Мы даже вместе книги читаем – "Союз непохожих" по Ицхаку Адизесу, чтобы притереться гораздо быстрее", – признается Регина Тодоренко.

Напомним, что Регина Тодоренко впервые показала лицо сыночка Мишиили, как она его называет Майкла, снявшись с ним в рекламе.

Также Регина Тодоренко сделала откровенное признание о нелегком материнстве энергичной и работающей молодой мамы.