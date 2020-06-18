Моя звезда: Ирина Билык похвасталась талантами старшего сына-именинника

Первенцу артистки исполнился 21 год
50-летняя Ирина Билык - гордая и счастливая мама двоих сыновей. Младший Табриз появился на свет всего 4 года назад с помощью суррогатной матери, а его отцом стал российский фотограф и режиссер Аслан Ахмадов. Старшего же Глеба певица родила от модели Андрея Оверчука, с которым встречалась с 1998 по 2002 год. 18 июня у него день рождения и звездная мама в честь праздника показала редкое фото с первенцем в сети.
На снимке длинноволосый Глеб, которому исполнился 21 год, мило улыбается на камеру. Ирина также похвасталась талантами сына и показала его необычные рисунки.
"Это мой Глеб! Сегодня ему 21! А это его рисунки...я в шоке! Гениально! С днем рождения, моя Звезда!", - написала Билык.
Ирина Билык показала сына-именинника (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Отметим, что кроме живописи парень также увлекается музыкой и играет со своей группой.
Ирина Билык похвасталась рисунками старшего сына Глеба (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Пользователи сети засыпали певицу поздравлениями и восхищенными отзывами о талантах ее сына.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Ирина Билык рассекретила свою новую диету - певица решила попробовать метод интервального голодания.
Автор: Марина Настевич