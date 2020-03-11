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"Моя!" Счастливый Топалов умилил сеть романтическим уикендом с Тодоренко

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.03.2020 - 15:25
"Моя!" Счастливый Топалов умилил сеть романтическим уикендом с Тодоренко
Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Звездная пара провела выходные вместе

Регина Тодоренко и Влад Топалов – занятые молодые родители, у которых катастрофически не хватает времени, зато редкие моменты досуга они с удовольствием проводят вместе. Так, на весенний мартовский праздничный уикенд звездная семья отправилась в Санкт-Петербург, где Влад и Регина много гуляли и с интересом изучали город, а также проводили время с друзьями и наслаждались главными достопримечательностями. В Instagram Влад делится фотовоспомининями с поездки и своими эмоциями – он счастлив, что любимая разделила с ним прекрасные мгновения в атмоферном месте.

Так, певец опубликовал совместное фото с женой, на котором они счастливо и беззаботно улыбаются. Снимок был сделан на набережной Невы. "Моя!" - коротко и красноречиво подписал он снимок. В ответ Регина оставила для мужа множество сердечек под постом.

Поклонники пары тут же начали дарить паре искренние комплименты.

&quot;Моя!&quot; Счастливый Топалов умилил сеть романтическим уикендом с Тодоренко

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Одна сатана: Тодоренко неожиданно напомнила поклонникам Топалова на нежном фото с сыном

  • Регина такая позитивная, открытая, хочется всегда с ней быть рядом, набраться энергии, с такими легко общаться, она большой молодец. Счастья вам, ура!
  • Нравится пара очень! Гармоничные, такие настоящие и любящие друг друга
  • Нет ничего круче быть настоящим, естественным! Вы именно это излучаете
  • Вам кто-нибудь говорил что вы одно лицо! Вы очень похожи! Если бы Владу голубые глаза, то я бы сказала брат и сестра!
  • Клевые вы ребята
  • Вы классные
  • Хорошие!

Скриншот комменнтариев

Также Влад показал совместное фото с друзьями из Питера и подписал кадр: "Незабываемые дни одной большой семьей". Кроме того, он сообщил, что в городе стояла чудесная погода, поэтому викед удался на все 100! "Волшебный город!!!! Особенно, если попасть в хорошую погоду!" - сообщил музыкант.

Фото: Регина Тодоренко, Влад Топалов и их друзья (instagram.com/vladtopalovofficial)

Ранее ослепительная Регина Тодоренко восхитила сеть эффектным появлением на новом российском музыкальном шоу "Маска".

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Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренко
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