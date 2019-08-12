"Моя Надя влюблена": Дантес рассекретил пристрастие Дорофеевой

Владимир Дантес и Надя Дорофеева не так давно вернулись из путешествия по Италии. Звездная пара совместно с друзьями сняла яхту и колесила вдоль побережья Средиземного моря. Кроме того, за границей артисты отметили очередную годовщину совместной жизни. Владимир Дантес признался, что море – это его стихия, и он его любит гораздо больше, чем сушу, а Надя успела попробовать себя в роли капитана, встав за штурвал. Кроме того, ведущий по секрету сообщил жене, что его впечатлили итальянские мужчины, о чем певица тут же написала провокационный пост. Теперь пришел черед Вовы рассказать кое-что интересное о супруге.

Дантес решил рассказать о пристрастиях звездной жены. В частности, он отметил, что Надя обожает латте и начинает с него каждое утро.

"Любовь - работа, но та работа, которую ты делаешь с удовольствием! Все уже знают, что моя Надя влюблена в латте (не молоко, а кофе латте). Утро не утро, если оно начинается не с него. Я - поклонник капучино и каждый день у меня с ним. Да, мы уже не пьем молоко животного происхождения, чаще всего с ароматным кофе встречается миндальное. Уфффф...Пишу и чувствую аромат", - признался Вова.

Фото: Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Текст он сопроводил своим фото, на котором расположился у бассейна с чашкой кофейного напитка в руках и неспешно его попивает.

Поклонники вслед за Вовой начали делится своими пристрастиями, а также сделали ему комплименты. Кроме того, их впечатлила красочная локация, где позировал ведущий.

Такой теплый пост. Спасибо за утреннее настроение, я тоже кофеман, но мое утро начинается с чашечки ароматного американо.

Класс

М....як я вас розумію, я теж обожнюю капучіно

Как тепло и мило

О май Гад! Капучино - моя жизнь

Вообще шикарно! Ляпотааа!

Красавчик!

Вау, бомбический!

Скриншот комментариев

Напомним, что Надя Дорофеева удивила сеть личными признаниями в новом влоге.

Также Надя Дорофеева засветила стройные формы в купальнике с анималистическим принтом.