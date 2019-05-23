"Моя маленькая балерина": Слава из НеАнгелов умилила фото с доченькой

Певица призналась, что у малышки не было настроения заниматься
Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская - счастливая мама двух малышей и старается проводить с детьми как можно больше времени, а также всесторонне их развивать. К примеру, она сводила трехлетнюю дочку Лауру на занятие балетом. На своей странице в Instagram артистка поделилась милым фото с малышкой.
На снимке Слава запечатлена в обнимку с дочерью, которая держит в руках букет цветов. Отметим, что исполнительница одета в сарафан с цветочным принтом, а дополнила образ солнцезащитными очками. При этом у Лауры не очень-то довольное лицо.
"Моя маленькая балерина. Сегодня у нас был открытый урок по балету, но не было настроения", - поделилась Каминская.
Фото: Слава Каминская с дочкой (instagram.com/babaslavka)
Подписчики певицы оставили множество умиленных отзывов, отмечая красоту малышки.
Напомним, Слава из НеАнгелов впечатлила поклонников пышными "губами-конфетками".
Мы также писали, что Слава Каминская и Леся Никитюк в одинаковых нарядах поразили схожестью на съемках ТВ-шоу "Хто зверху".
Кстати, Слава из НеАнгелов показала, как веселилась в Тель-Авиве. Певица сделала несколько ярких фото - с Кончитой Вурст и Мамой Верки Сердючки.