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"Моя маленькая балерина": Слава из НеАнгелов умилила фото с доченькой


Певица призналась, что у малышки не было настроения заниматься

Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская - счастливая мама двух малышей и старается проводить с детьми как можно больше времени, а также всесторонне их развивать. К примеру, она сводила трехлетнюю дочку Лауру на занятие балетом. На своей странице в Instagram артистка поделилась милым фото с малышкой.

На снимке Слава запечатлена в обнимку с дочерью, которая держит в руках букет цветов. Отметим, что исполнительница одета в сарафан с цветочным принтом, а дополнила образ солнцезащитными очками. При этом у Лауры не очень-то довольное лицо.

"Моя маленькая балерина. Сегодня у нас был открытый урок по балету, но не было настроения", - поделилась Каминская.

Фото: Слава Каминская с дочкой (instagram.com/babaslavka)

Подписчики певицы оставили множество умиленных отзывов, отмечая красоту малышки.

  • "Бозе мой эти бровки"
  • "Така девочка хороша)"
  • "Вкусная мамина сладость"
  • "Ну такая уже милая зайка"
  • "Красоточки"
  • "Такая малая у вас прикольная..эти гримасы ее...просто супер...волшебная...)"
  • "Вы очень классные"
  • "Сладкие!"
  • "Моя рыбочка"
  • "Какая она милая"
  • "Красавицы"
  • "Бозе... какая ж она милашка. не могу налюбоваться"
  • "Судячи з фотографій, ваша манюня не любить грати на камеру )"

Напомним, Слава из НеАнгелов впечатлила поклонников пышными "губами-конфетками".

Мы также писали, что Слава Каминская и Леся Никитюк в одинаковых нарядах поразили схожестью на съемках ТВ-шоу "Хто зверху".

Кстати,  Слава из НеАнгелов показала, как веселилась в Тель-Авиве. Певица сделала несколько ярких фото - с Кончитой Вурст и Мамой Верки Сердючки. 

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