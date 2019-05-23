"Моя маленькая балерина": Слава из НеАнгелов умилила фото с доченькой

Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская - счастливая мама двух малышей и старается проводить с детьми как можно больше времени, а также всесторонне их развивать. К примеру, она сводила трехлетнюю дочку Лауру на занятие балетом. На своей странице в Instagram артистка поделилась милым фото с малышкой.

На снимке Слава запечатлена в обнимку с дочерью, которая держит в руках букет цветов. Отметим, что исполнительница одета в сарафан с цветочным принтом, а дополнила образ солнцезащитными очками. При этом у Лауры не очень-то довольное лицо.

"Моя маленькая балерина. Сегодня у нас был открытый урок по балету, но не было настроения", - поделилась Каминская.

Фото: Слава Каминская с дочкой (instagram.com/babaslavka)

Подписчики певицы оставили множество умиленных отзывов, отмечая красоту малышки.

"Бозе мой эти бровки"

"Така девочка хороша)"

"Вкусная мамина сладость"

"Ну такая уже милая зайка"

"Красоточки"

"Такая малая у вас прикольная..эти гримасы ее...просто супер...волшебная...)"

"Вы очень классные"

"Сладкие!"

"Моя рыбочка"

"Какая она милая"

"Красавицы"

"Бозе... какая ж она милашка. не могу налюбоваться"

"Судячи з фотографій, ваша манюня не любить грати на камеру )"

Напомним, Слава из НеАнгелов впечатлила поклонников пышными "губами-конфетками".

Мы также писали, что Слава Каминская и Леся Никитюк в одинаковых нарядах поразили схожестью на съемках ТВ-шоу "Хто зверху".

Кстати, Слава из НеАнгелов показала, как веселилась в Тель-Авиве. Певица сделала несколько ярких фото - с Кончитой Вурст и Мамой Верки Сердючки.