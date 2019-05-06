"Моя любовь": Влад Топалов растрогал сеть душевным фото с сыном

Российский музыкант и муж телеведущей Регины Тодоренко, Влад Топалов тяжело переносит разлуку с любимой второй половинкой и сыном Мишей. Когда молодая мама с малышом уехала в Дубае на две недели, мужчина не мог себе найти места, поэтому на майские праздники решил отложить дела и отправиться к любимым людям в Турцию, где сейчас отдыхают Регина и Миша. Правда, по дороге в аэропорт певец попал в ДТП, и вылет пришлось отложить на день. Впрочем, воссоединившись с семьей, музыкант каждую минуту проводил с пользой. Заботливый папа гулял с коляской и ходил с сынишкой на пляж. Влад опубликовал в Instagram трогательное совместное фото с Мишей, чем вызвал шквал умиленных комментариев.

Артист запечатлен крупным планом вместе с малышом на руках. Крохотные ручки обнимают папу за шею, правда, лица мальчика не видно, зато поклонники рассмотрели милые пухленькие щечки ребенка.

"Моя любовь", - сделал признание гордый папа, коротко и ясно подписав душевный снимок.

Влад Топалов с сыном (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Кадр вызвал восторг у подписчиков музыканта. Они не удержались от комплиментов для малыша и не забыли о его папе, ведь забота о сыне и трепетное отношение к семье являются неизменным поводом для восхищений Владом.

"Самые любимые!", "Вы очень классные", "Супер! Желаю, чтобы такой любви было много!", "Милота", "Потрясный кадр! Очень душевный и светлый!", "Ты такой хороший отец. Так приятно на Вас смотреть", "Хорошенькие, сладкие щечки. Пирожок маленький", "Лапочка с папочкой", "Какие вы милые. Счастья вам!" - писали фолловеры.

Ранее Регина Тодоренко трогательно высказалась об отношениях с мамой, которая является ее близкой подругой и примером для подражания и восхищения.