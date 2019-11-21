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"Моя любовь, моя душа": Влад Топалов растрогал семейной идиллией

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Певец признался в любви своей "банде"

Влад Топалов наслаждается своим новым статусом - в прошлом году украинская телеведущая Регина Тодоренко подарила ему сына и артист с удовольствием занимается и гуляет с малышом. К слову, его супруга не так давно призналась в интервью, что хотела бы родить еще детей и даже видит их многодетной семьей! Влад только за, ну а пока проводит как можно больше времени с любимыми. На новом снимке в Instagram певец растрогал очаровательной семейной идиллией.

На фото запечатлена Регина с сыночком Михаилом, которого в семье часто называют Майклом. Малыш, которому в декабре исполнится год, сидит на пушистом ковре в детской комнате. На нем милая пижама, а его звездная мама надела на ребенка солнцезащитные очки и бережно придерживает их рукой, чтобы не свалились. Сама она также в домашней одежде, а волосы собрала в небрежный пучок. Мальчик при этом мило держит в руке футляр от очков.

"Моя банда! Моя любовь! Моя душа! Моя стая! Моиииииииииии!!! Мои сладкие жопки!" - эмоционально прокомментировал нежный кадр Топалов.

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Конечно же, пользователи сети принялись изо всех сил умиляться такому очаровательному домашнему фото и трогательному признанию Влада. Многие также отметили, что малыш очень похож на своего папочку.

  • Такой классный малыш
  • Я думала одна так ласково своих называю!)))
  • Красотульчик
  • Какой вкусный манюнька
  • Сладкий
  • Сколько мимишности, как же приятно видеть такие посты
  • Пупсик!
  • У вас очень классная жена,берегите ее
  • Красивый малый!!
  • Літл Влад з маминими очима
  • Майкл растёт как на дрожжах, красавчик
  • Сын ваша копия @vladtopalovofficial
  • Сын копия Влада )
  • Какой хорошенький
  • Какие вы милые

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, Регина Тодоренко откровенно рассказала о трудностях при поиске няни для сына.

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