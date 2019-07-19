"Моя любовь": Лобода растрогала сеть нежным фото с дочкой с концерта

Светлана Лобода - не только известная певица, но и счастливая мама двух дочерей. Старшей девочке Еве уже восемь лет, она во всем поддерживает маму, является самой большой ее поклонницей и нередко посещает ее концерты. Артистка в последнее время с удовольствием делится семейными моментами и делает откровенные признания в сети. Малышке Тильде всего год, так что ей пока рано бывать на маминых шоу.

А вот Ева поехала вместе с мамой в тур по России и старается не пропускать ее концерты. Лобода поделилась новым трогательным фото с шоу, на котором девочка стоит у сцены, а певица опустилась на колени и нежно целует дочку в лоб. При этом на Светлане концертный наряд - серебристо-желтый комбинезон, и микрофон в руках.

"моя любовь на протяжении всего концерта держала за меня кулачки", - прокомментировала артистка милое фото, сопроводив его сердечком.

Фото: Светлана Лобода с дочкой Евой (instagram.com/lobodaofficial)

Подписчики Лободы оставили множество растроганных комментариев, умиляясь такой любовью и поддержкой между мамой и дочкой.

С доченькой

Какая молодец

Как мило

Такая красивая как и МАМА

Уровень поддержки- дочь!

Евочка чудная девочка

Какая умница

Невероятные. Очень красивые, Евочка такое солнышко

Какая красота

Какая милая фотография. Евочка протсо чудо

Главная поддержка

Крутое фото! До слез!

Как хорошо что дочка видит какой это труд!

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Скриншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода раскрыла свой самый большой страх. Оказалось, что певица ужасно боится высоты.

Ранее Светлана Лобода умилила трогательным признанием 8-летней дочери и нежным фото с девочкой.

А до этого Светлана Лобода с дочкой Евой растрогала и повеселила сеть жизнью "без фильтра". Певица устроила фотосессию по-домашнему среди травы и полей, они с дочкой веселились и играли с собакой.