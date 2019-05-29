ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Моя любовь бесконечна": Лорак взбудоражила сеть дерзким образом без белья

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.05.2019 - 15:37
"Моя любовь бесконечна": Лорак взбудоражила сеть дерзким образом без белья
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица также оставила интригующую подпись под публикацией

Известная певица Ани Лорак взволновала поклонников весьма смелым и откровенным снимком, которым она поделилась на своей странице в Instagram. На фото звезда позирует в укороченных брюках песочного цвета, а также облегающей темно-серой кофточке с вырезом буквально до пупка.

Пикантное декольте оформлено шнуровкой, при этом артистка не стала надевать бюстгальтер, что отчетливо видно на снимке.

Каролина дополнила образ босоножками на каблуке и солнцезащитными очками.

&quot;Моя любовь бесконечна&quot;: Лорак взбудоражила сеть дерзким образом без белья

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Под публикацией она оставила несколько интригующее послание.

"Твое внимание бесценно... Моя любовь бесконечна", - написала Лорак.

&quot;Моя любовь бесконечна&quot;: Лорак взбудоражила сеть дерзким образом без белья

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Фолловеры исполнительницы тут же принялись гадать, кому же посвящены эти слова. Что касается образа Ани, тут мнения фанов разделились - одни пишут, что она прекрасна и сексуальна, другие же нашли его не совсем удачным.

  • "С каждым разом все красивее и сексуальнее. куда? как? нереальная женщина"
  • "Очень стильная и сексуальная...Огонь!"
  • "Такие фото делают женщины отчаевшиеся..ужасно.У стилиста выходной?"
  • "Аня, вам этот наряд не совсем подходит! Предыдущие лучше!"
  • "Магически сексуальная"
  • "Снимите это немедленно. Вы Королева красоты, что Вы на себя напялили))"
  • "Я дар речи потеряла! Какая же Вы красивая и сексуальная!"
  • "Шикарная женщина"
  • "Видно, что вы счастливы по-настоящему. Каролина, шикарно выглядите!! Прекрасного вам дня"
  • "Самый невероятно-сумасшедший стиль!"
  • "А лифчик где потеряла?"

Напомним, недавно Ани Лорак очаровала новым нежным фото.

Ранее Ани Лорак растрогала сеть душевным снимком с дочкой Соней.

К слову, недавно Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.

Настоящая украинская красавица: Ани Лорак очаровала новым фото Была живой и настоящей: фанаты вспомнили Ани Лорак в молодости
Новости Украины Ани Лоракпевец
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь