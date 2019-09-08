"Моя идеальная женщина": Сергей и Снежана Бабкины трогательно поздравили дочь с днем рождения

Фото: Сергей Бабкин с детьми (instagram.com/babkin_official)

В сентябре Веселине исполнилось 9 лет

Сергей и Снежана Бабкины — отличный пример веселой и любящей семьи. Совсем недавно они в третий раз стали родителями, что не помешало им через пару месяцев всем семейством, включая малыша Елисея, отправиться на отдых. Набравшись солнца и позитива на живописной Сардинии, Бабкины вернулись к обычной повседневной жизни, а старшие дети отправились в школу.

В сентябре дочь артистов Веселина также отмечает день рождения — 7 числа девочке исполнилось девять лет. Любящие родители устроили ей яркий и веселый праздник с друзьями на открытом воздухе, а также трогательно поздравили малышку в соцсетях.

Так, музыкант опубликовал фото именинницы, которая для праздника выбрала красочную полосатую футболку и черную "юбку балерины", дополняют образ кроссовки и два милых хвостика на голове. Веселина держит в руках набор красочных надувных шариков самых разных форм и расцветок — так, один из них ярко-розовый в виде цифры "9".

Фото: дочь Сергея и Снежаны Бабкиных Веселина (instagram.com/babkin_official)

“Моя идеальная женщина. Моя идеальная мать моих идеальных внуков. Моя идеальная Планета, с идеальным климатом и ландшафтом. Обожаю этот мир Ты потрясающая, волшебная, сногсшибательная Рядом с тобой я таю как лёд. Я становлюсь слабым и беззащитным, и мне это так нравится. Тебе уже 9 лет любовь моя. Я не знаю, честно говоря, как это произошло. Неужели я что-то упустил? Вроде нет. Каждую секунду помню. Время так стремительно. Но я всегда рядом - был, есть, буду” - трогательно обратился к дочери Бабкин.

Конечно же, мама Снежана тоже не оставила малышку без теплых слов. Она выложила похожий снимок с Веселиной и шариками.

“Моя Любовь!!! Моя копия. Обожаю!” - написала артистка.

Фото: дочь Сергея и Снежаны Бабкиных Веселина (instagram.com/babkin_official)

Она также показала фото с мужем на фоне украшенного стенда с надписью Slime party – именно в этом стиле была вечеринка девочки.

Фото: дочь Сергея и Снежаны Бабкиных Веселина празднует день рождения (instagram.com/babkin_official)

Подписчики гордых родителей присоединились к поздравлениям и оставили множество теплых и душевных комментариев.

Які слова, аж до мурашок) вітаю!!!

Іменинницю і батьків зі святом. Миру ,добра,кохання вашій родині

С именинницей всю семью

Как хочется,что бы моя дочь, слышала такие слова от папы! Да и все девочки вырастают настоящими женщинами,когда видят и ощущают такую любовь от обожаемого папы!!!

Сергей, насколько чувственно написано, трогательно до невозможности

Боже, как трогательно читать такие послания-письма своей дочери, своей любимой девочке! Это дорогого стоит!

Изумительные слова

Супер!!!мои поздравления вашей семье!

Які чудові слова... в одночас кумедні але в одночас з глибоким змістом, прям сльози на очах. Вітаю іменинницю

Очень душевно и красиво написано! Поздравляем!

Скриншот комментариев (instagram.com/babkin_official)

Напомним, Снежана Бабкина показала суматошное утро с сыном и мужем после возвращения с отдыха в Италии.

Ранее сеть умилил танец Сергея Бабкина у бассейна с маленьким сыном на руках.