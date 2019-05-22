"Мой рабочий муж": Полякова поразила признанием близкому мужчине

Популярная певица Оля Полякова отличается исключительным чувством юмора и умением метко пошутить, причем делает это не хуже, чем поет. А ее эпатажные концертные костюме и головные уборы, на которые "зарятся" даже американские звезды, давно стали визитной карточкой. Но в творческой жизни певицы есть мужчина, который помогает ей в реализации амбиций и всегда находится рядом. К нему артистка обратилась со своей страницы в Instagram, назвав даже "любимым творческим мужем".

Пиар-менеджер Оли, Артем Чирков, 22 мая празднует день рождения. Звезда решила показать эксклюзивные и весьма пикантные кадры со своим верным помощником, а также оставила для него очень личное поздравления, не переставая признаваться в теплых чувствах.

"Артемушка! С днем рождения! Ну шо полет нормальный? На втором фото ты сзади, и мне хорошо! Спокойно, надежно, настолько что я забываю где мой телефон, очки, документы, дети… Потому, что ты мой тыл, опора, и я без тебя уже абсолютно точно не могу! Мой рабочий муж, любимый! Будь обязательно здоров, любим, необходим, счастлив, богат и знаменит! И конечно эгоистичная я, хочу что бы ты всегда был рядом, ведь я счастлива с тобой!" - откровенно написала звезда.

Фото: Оля Полякова и ее пир-менеджер Артем (instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники оценили оригинальное поздравление Оли и присоединились к теплым словам и пожеланиям. А также поинтересовались, не ревнует ли муж певицы ее после таких слов в адрес другого мужчины.

Фото: Оля Полякова и ее пир-менеджер Артем (instagram.com/polyakovamusic)

"Как это здорово, когда есть такой тыл, дай Бог Артему долгие лета!", "Это счастье - такой человек рядом!", "Рабочий муж", а тот, что раньше был, поломался?", "Конец теперь Артемушке от мужа", "Звезда, ты супер-позитивчик", "Класс, поздравляю и желаю, чтобы Вы пронесли эту дружбу через всю жизнь!", "Привітання фантастичне, впевнена це мрія кожного іменинника. Такі слова, реально кращі подарунків. Мої вітання імениннику", - писали комменаторы.

Ранее дочка Оли Поляковой, Маша Полякова, рассказала о новом члене семьи.

Кстати, Оля Полякова вызвала споры в сети из-за яркого макияжа, который сделала самостоятельно.