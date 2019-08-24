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"Мой кислород": Лобода умилила сеть фото с подросшей младшей доченькой

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Певица показала нежные фото с Тильдой из самолета

Украинская певица Светлана Лобода, которая поразила впечатляющим шпагатом в Турции, довольно часто показывает в сети свою старшую дочь Еву и делится трогательными признаниями в любви к малышке. Лицо же младшей дочурки, годовалой Тильды, она до сих пор держит в секрете и публиковала лишь несколько фото с девочкой. Поэтому любое новое появление малышки - настоящий праздник для фанатов!

Светлана решила побаловать их и поделилась на своей Instagram-страничке милыми фото с Тильдой, сделанными в самолете. Артистка в белых брюках и майке полулежит в кресле, держа малышку на руках.

На одном кадре девочка стоит, а на другом нежно прижалась к маме и с интересом смотрит в иллюминатор. Ребенок снят со спины, так что его лицо по-прежнему нельзя рассмотреть.

Фото: Светлана Лобода с дочкой Тильдой (instagram.com/lobodaofficial)

"мой кислород в безвоздушном пространстве", - трогательно подписала публикацию Лобода.

Фото: Светлана Лобода с дочкой Тильдой (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники молниеносно отреагировали на такие очаровательные фото и оставили множество умиленных комментариев сладкой малышке и ее маме.

  • Хочется «скушать» эту сладкую девчушку, пусть будет самой счастливой
  • Тиля такая большая уже
  • Тиля, какой уже хвостик из волосиков
  • Какая Тилюшка уже большая
  • Какие зайки
  • Какие же Вы милые, не сглазить
  • Какая тут нежная и воздушная! А главное любящая Мама у любимых деток!
  • Ого,как выросла
  • Очень милые и красивые
  • Неземные Куколки

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Кстати, поклонники недавно оценили яркий экспромт звезды. Светлана Лобода решила устроить распевку на столе в гримерке, так певица репетировала перед концертом.

Мы также сообщали, что Светлана Лобода поделилась эффектным портретом старшей дочери Евы. Девочка просто покорила фанатов своим проникновенным взглядом.

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