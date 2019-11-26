Мотивирует и вдохновляет: Ефросинина научила любить себя и преодолевать кризис в отношениях

Маша Ефросинина стала для своих подписчиковне только примером стиля и хорошего вкуса, но и советчиком, ведь ведущая с удовольствием делится лайфхаками и дает рекомендации со страницы в Instagram. Не чужда теледиве и благотворительная деятельность, также она является мотивационным оратором и спикером, не боится поднимать остросоциальные проблемы и говорить них вслух. Маша пришла на эфир "Ранку з Україною" на канале "Украина" и поговорила с Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем о женских темах, ошибках в отношениях и дала советы, как полюбить себя.

Одновременно на страницах Маши и Лилии появились фото со студии утренней программы. Улыбчивые ведущие позировали на камеру и делали селфи на память. Маша выбрала для эфира красный пиджак с контрастной строчкой, белоснежные укороченные брюки-кюлоты, белую классическую рубашку и коричневые полусапожки на тонкой шпильке. Она предпочла не броский макияж с акцентом на губы и гладко уложила волосы на косой пробор.

"День обещает быть длинным, когда встаешь в 5 утра. Спасибо за приглашение и интересный разговор", - обратилась она коллегам.

Фото: Маша Ефросинина с Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем (instagram.com/mashaefrosinina)

Лилия также показала на своей странице снимок со звездной гостьей эфира. Она опубликовала топ-3 совета от Маши, как полюбить себя.

"Сьогодні говорили з Машею Ефросиніною на жіночі теми. Дякую за чесність, за гумор та самоіронію. Поради від Маші як прийняти себе такою яка ви є:

Відверта розмова себе з дзеркалом.

Спорт.

Подарунок для себе.

І це ще далеко не всі пункти", - заинтриговала теледива.

Фото: Ребрик с Ефросининой и Анатолием Анатоличем (instagram.com/liliia.rebrik)

В сториз у Маши появился фрагмент беседы в студии, где она рассказала, какие ошибки совершает женщина по отношению к мужчине в условиях кризиса.

"Круто, что сегодня удалось поговорить про психологическое давление, которое порой оказывают женщины на мужчин", - подписала она короткое видео.

Ведущая подняла тему поддержки представителей сильного пола в непростые периоды жизни семьи и неправильное поведение второй половины в условиях кризиса.

Фото: Маша Ефросинина в студии "Раанку з Україною" (instagram.com/mashaefrosinina)

"Увеличилась статистика депрессивных настроений и суицидальных действий у мужчин. Они потеряли работу, уменьшились зарплаты. А их же как воспитывали? Прийти домой с мамонтом, с динозавром! Ты же должен всех своих детей воспитать. И он не может своей жене сказать: "У меня сейчас плохие времена. У меня нет денег и я не знаю, где их достать. Что мне делать?" А женщина со своей стороны не хочет это понимать. Вот так и распадаются семьи, потому что жена мужу всегда говорит: "Что ты за мужчина? Какой ты отец?" Так нельзя говорить, времена бывают разные", - напомнила Маша.

Ранее Маша Ефросинина очаровала появлением в роскошном платье за 2700 долларов.