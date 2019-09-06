ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Мотивируешь": спортивная Настя Каменских похвасталась достижениями за лето

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.09.2019 - 09:42
"Мотивируешь": спортивная Настя Каменских похвасталась достижениями за лето
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Артистка призналась, что это лето выдалось у нее очень насыщенным

Настя Каменских - очень активная и целеустремленная девушка, которая успевает строить карьеру, заниматься спортом, проводить время с семьей, да и про отдых не забывает - так, этим летом певица успела дважды съездить в отпуск с любимым мужем Потапом. При этом артистка, которая умилила сеть трогательными признанием, также посвящает время себе и своему саморазвитию.

На своей странице в Instagram Настя опубликовала фото в ярком спортивном образе и похвасталась, каких целей она успела достичь за это лето. Знаменитость примерила трендовые в этом сезоне белые велосипедки и синюю толстовку, а также белые кроссовки с высокими носками. Она сложила руки на груди и довольно улыбается на камеру.

По словам артистки, она успела многое и в целом довольна собой.

&quot;Мотивируешь&quot;: спортивная Настя Каменских похвасталась достижениями за лето

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Друзья, мы с вами все лето не только отдыхали, но и упорно работали над достижением наших целей. У меня было очень насыщенное лето, но несмотря на плотный график, множество концертов, съемок, музыкальных фестивалей, я успела достичь целей в рамках челленджа #обіцяюзаліто:

  • начала заниматься йогой и даже побывала на ретрите;
  • прочла несколько книг на испанском, что очень помогло мне в его изучении;
  • много каталась на самокате, ведь так кайфово проводить время на свежем воздухе летом;
  • училась правильно управлять своим временем, чтобы даже в самый загруженный день оставалось время на себя и близких мне людей.

А как ваши успехи в рамках челленджа #обіцяюзаліто? Я счастлива, что вы присоединились к нему, рада была поддержать каждого из вас, вдохновлять и мотивировать! Вы все большие молодцы! Никогда не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте идти к своим мечтам! Спасибо всем участникам и я очень надеюсь, что вам удалось достичь ваших смелых целей", - рассказала Каменских.

Фолловеры восхищаются стройной фигурой Насти на фото, а также благодарят ее за мотивацию и делятся своими успехами.

  • Ну bella, что ещё сказать
  • Красивая
  • Настенька, вы молодец! Целеустремленная, сильная, деловая и стильная. Вы красива в любом образе, красиво поёте и радуете нас. Удачи вам!
  • Фото супер, спасибо что мотивируешь
  • 19 ч.Нравится: 1Ответить
  • Красотка
  • Я дуже радий за тебе сістер, ти тяжко працюєш і це помітно)
  • Настенька, ты прелесть! Продолжай нас радовать и любовью с Патапом, и спортом, и новыми песнями, и красивой фигурой! Счастья тебе с Патапом!
  • Круто
  • Какая ты молодчина что служишь классным примером для многих девченок!!!

&quot;Мотивируешь&quot;: спортивная Настя Каменских похвасталась достижениями за лето

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских растрогала счастливым фото с Потапом после разлуки. Пока продюсер отдыхал в Греции с сыном от первого брака, певица осталась дома и занималась йогой.

Ранее Настя Каменских зарядила мощной мотивацией и рассекретила свой метод достижения и планирования целей.

"Перестал соображать": Потап с Каменских пожаловался на утренние тренировки (видео) "Мы скучали": Настя Каменских растрогала счастливым фото с Потапом после разлуки
Новости Украины Настя Каменских
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь