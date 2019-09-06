"Мотивируешь": спортивная Настя Каменских похвасталась достижениями за лето

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Артистка призналась, что это лето выдалось у нее очень насыщенным

Настя Каменских - очень активная и целеустремленная девушка, которая успевает строить карьеру, заниматься спортом, проводить время с семьей, да и про отдых не забывает - так, этим летом певица успела дважды съездить в отпуск с любимым мужем Потапом. При этом артистка, которая умилила сеть трогательными признанием, также посвящает время себе и своему саморазвитию.

На своей странице в Instagram Настя опубликовала фото в ярком спортивном образе и похвасталась, каких целей она успела достичь за это лето. Знаменитость примерила трендовые в этом сезоне белые велосипедки и синюю толстовку, а также белые кроссовки с высокими носками. Она сложила руки на груди и довольно улыбается на камеру.

По словам артистки, она успела многое и в целом довольна собой.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Друзья, мы с вами все лето не только отдыхали, но и упорно работали над достижением наших целей. У меня было очень насыщенное лето, но несмотря на плотный график, множество концертов, съемок, музыкальных фестивалей, я успела достичь целей в рамках челленджа #обіцяюзаліто:

начала заниматься йогой и даже побывала на ретрите;

прочла несколько книг на испанском, что очень помогло мне в его изучении;

много каталась на самокате, ведь так кайфово проводить время на свежем воздухе летом;

училась правильно управлять своим временем, чтобы даже в самый загруженный день оставалось время на себя и близких мне людей.

А как ваши успехи в рамках челленджа #обіцяюзаліто? Я счастлива, что вы присоединились к нему, рада была поддержать каждого из вас, вдохновлять и мотивировать! Вы все большие молодцы! Никогда не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте идти к своим мечтам! Спасибо всем участникам и я очень надеюсь, что вам удалось достичь ваших смелых целей", - рассказала Каменских.

Фолловеры восхищаются стройной фигурой Насти на фото, а также благодарят ее за мотивацию и делятся своими успехами.

Ну bella, что ещё сказать

Красивая

Настенька, вы молодец! Целеустремленная, сильная, деловая и стильная. Вы красива в любом образе, красиво поёте и радуете нас. Удачи вам!

Фото супер, спасибо что мотивируешь

19 ч.Нравится: 1Ответить

Красотка

Я дуже радий за тебе сістер, ти тяжко працюєш і це помітно)

Настенька, ты прелесть! Продолжай нас радовать и любовью с Патапом, и спортом, и новыми песнями, и красивой фигурой! Счастья тебе с Патапом!

Круто

Какая ты молодчина что служишь классным примером для многих девченок!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских растрогала счастливым фото с Потапом после разлуки. Пока продюсер отдыхал в Греции с сыном от первого брака, певица осталась дома и занималась йогой.

Ранее Настя Каменских зарядила мощной мотивацией и рассекретила свой метод достижения и планирования целей.