Мотивация не нужна: Слава из НеАнгелов резко взялась за похудение

Слава Каминская решила провести время на домашней самоизоляции максимально продуктивно. Солистка группы “НеАнгелы” взялась за свои формы. Певица стала часто делится снимками и видео своих тренировок. Каминская честна со своими фолловерами — в последнее время она набрала несколько лишних килограммов. И устроила им “войну”... Более того, Слава также взялась за изучение английского языка. И также часто показывает видео-фрагменты с онлайн-занятий. Так что ловим мотивацию от Славы. Хотя сама певица уверена, что мотивация не нужна, если вы искренне чего-то хотите!

Так, на своей instagram-страничке Слава опубликовала новое фото с домашней тренировки. Судя по всему, занимается Слава на просторном балконе-террасе. Места здесь хватает и для садовой мебели, и для растений, а также для игр и занятий фитнесом.

В кадре видим один из фрагментов тренировки Каминской. Певица стоит в планке на фитнес-коврике. На Славе — удобная спортивная одежда черного цвета. А вот на спине пристроилась дочка — 4-летняя Лаура. Девочка решила помочь маме провести более эффективную тренировку — с дополнительным весом. Кстати, на фото также можно увидеть сына Славы — 5-летнего Леонарда. Мальчик лишь наблюдает за тренировкой звездной мамы.

Также Каминская поделилась мыслями по поводу мотивации. По словам исполнительницы, если вы действительно чего-то хотите, то мотивация как таковая вам не нужна!

“Мне кажется, когда человек ИСКРЕННЕ чего-то хочет, ему не нужна мотивация. И лень вовсе не причина. Вот просто внутри загорается персональная лампочка ХОЧУ. И решение что-то изменить. А дальше как в тумане)) Покачала попу, поела, снова покачала, снова поела... Но скажу вам точно, постоянство и маленькие ежедневные действия определенно приведут к желаемому результату”, — пишет Слава Каминская.

Фото: instagram.com/babaslavka

До этого Слава также показывала свое “спортивное фото”. Как видим, певица занимается с личным тренером в онлайн-режиме.

“После тренировки обязательно нужно сделать красивое фото. Иначе все было зря”, — с юмором пишет Каминская.

Фото: instagram.com/babaslavka

Тем временем поклонники Славы поспешили прокомментировать ее новое фото и умозаключение.

“Согласна, какая мотивация у ежедневной чистки зубов? Хочешь делаешь, надо - делаешь”

“100% Сейчас, как минимум, стыдно говорить "времени нет"

“Спиногрызики мамины))”

“Точно так же дома занимаемся”

“Какой шикарный утяжелитель сверху!)”

Скриншот комментариев: instagram.com/babaslavka

Напомним, что с июля 2014 года Слава была замужем за известным пластическим хирургом Эдгаром Каминским, фамилию которого решила взять. 1 июля 2019 года пара официально развелась.

Ранее избранница экс-мужа Славы из НеАнгелов рассказала, как завязались их отношения.