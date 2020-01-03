Мой мотиватор: Топалов "усадил" Тодоренко на шпагат (видео)

Регина Тодоренко и Влад Топалов - однозначно активная и очень спортивная семья! Звездная пара достаточно часто показывает своей многомиллионной армии поклонников “спортивные обновления”: то из зала, то во время пробежки или занятий йогой (что очень любит Регина), или даже покоряя волны на серфе. Даже в новогодние каникулы Регина и Влад дома не сидят. Пара телеведущей и музыканта показали мотивационные кадры из спортзала.

При этом на опубликованных видео и фото вообще не видно других людей! Похоже, что Регина и Влад - едва ли не единственные посетители. Пара решила как можно скорее избавляться от лишних калорий, приобретенных во время новогодних застолий. К примеру, Тодоренко показала часть тренировки Топалова, во время которой он прыгает с препятствием в виде эспандеров. Соответствующее видео было также опубликовано на youtube-канале “Glam Wish”.

Тодоренко и Топалов в зале после встречи Нового года 2020

Более того, телеведущая также показала кадр из зала, демонстрируя свою идеальную растяжку. Помогает любимой Топалов, удерживая ее ногу на своем плече. При єтом пара трогательно держится за руки.

“@vladtopalovofficial, ты - мой мотиватор. Только ты мог после празднования Нового Года потащить меня в зал на тренировку. Наверное 2020-й будет годом спорта) Может, стану мастером спорта по шпагату”, - подписала снимок Тодоренко.

Влад и Регина в зале (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники Тодоренко поспешили засыпать и восторженными комментариями:

“Ребята, вы крутые!”

“Продолжайте в том же духе”

“Я так и писала, вы друг друга дополняете!”

“Ахаха, после нг даже спортзал пустой, одни вы такие, старательные”

“Регина, муж то зависим, и он то знает все эти моменты! И Молодец - жена должна быть в Форме”

“Как приятно на вас смотреть! Такие искры в глазах!!”

“Ты - умница! Мотиватор для мужа”

Скриншоты комментариев: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, ранее Топалов с сыночком позабавили борьбой за "трофей"! Регина сняла забавное новогоднее видео.