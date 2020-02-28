Мотиватор: Настя Каменских раскрыла секрет популярности своих видео в ТикТок

NK рассекретила все свои блогерские фишки
Активная юзерша соцсетей певица Настя Каменских (NK), которая недавно показала спортивное утро с супругом продюсером Потапом и персональным тренером, не стесняется показать себя разной. И если недавно артистка запечатлила себя в неформальной обстановке в обнимку с мужем в спортивной одежде и шапке из собстенной коллекции (при этом она не использовала макияж). То уже спустя некоторое время она предстала перед поклонниками в образе тиктокерши, которая профессионально делает видео для популярной молодежной соцсети.
В интервью Настя поделилась секретами создания трендовых постов и советами о том, где взять идеи для креативных кадров.
"Вчера поделилась на моем мастер-классе секретиками и советами о tiktok. Я рассказала, как придумывать креативный контент, как создавать видео, где брать идеи и какие фишки я использую в tiktok!" - написала она под фото.
Видео: (instagram.com/kamenskux)
Стоит отметить, что многие украинские звезд уже обзавелись своими каналами на этом ресурсе и регулярно постят новые забавные видео.
Видео: (instagram.com/kamenskux)
Подписчики поблагодарили Настю за переданый опыт и, конечно же не забыли сделать комплименты: