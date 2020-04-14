Моська постоянно смотрит на тебя: Маша Ефросинина нашла для себя утешение на карантине

Похоже, что украинские звезды решили поделиться своими итогами первого месяца карантинной жизни. Ранее Надя Дорофеева подробно описывала свои новые достижения и плюсы домашней самоизоляции. Певица призналась, что месяц не выходит из дома. Правда, Наде легче, так как она живет в частном доме. Также у Дорофеевой появился выходной и много времени на себя. Маша Ефросинина также решила отыскать для себя в этом карантине что-то хорошее. И этот плюс она нашла… в ежедневной деловой загруженности.

Так, на своей instagram-страничке Маша опубликовала новое фото - скорее всего, скриншот с какого-нибудь видео-звонка.

Телеведущая и блогер отметила, что несмотря на постоянное нахождение дома, ее рабочие и выходные дни все же отличаются друг от друга. И в этом и есть основной плюс.

“Вроде, и дома все время, но рабочие дни также сильно отличаются от выходных — #иэтохорошо. Единственное, сложно привыкнуть, что твоя моська постоянно смотрит на тебя из компьютера/телефона #хроникикарантина”, - с юмором подписала новый пост Маша.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Отметим, что до этого Маша поделилась совершенно другой эмоцией - точно не такой позитивной. Ефросинина решила показать на видео, как она избавляется от старого маникюра “шеллака”. При этом Маша просто-таки расплакалась на камеру. Телеведущая призналась, что первый профессиональный маникюр у мастера сделала, когда ей было 13 лет. Кстати, тогда девочку к мастеру отвела ее мама. И буквально с тех пор Маша не помнит себя без красивых, ухоженных ноготков. Поэтому для Ефросининой, казалось бы, обычная процедура показалась болезненной.

Одна из подписчик Маши поинтересовалась по этому поводу: “Машуня, над пострижеными ногтями долго вчера плакали?”

“Я бы и забыла уже, если бы не пришлось сегодня заново учиться набирать текст на телефоне”, - ответила Маша.

Тем временем поклонники телеведущей поспешили прокомментировать ее новое фото:

“Мария, вы невероятная! Слушала вас сегодня на эдкэмп. Пусть все родители будут такими осознанными! Глубокое моё уважение к вам и вашей семье!”

“Красивая невероятно”

“Маша, такая красивая!”

“Смотрела Вас сегодня на EdCamp. Спасибо за Ваши грамотные слова и мысли. И за то, что несёте их в массы)”

“Вы очень красивая и умная, приятно смотреть на Вас и читать”

“Маша, вы такая настоящая, природная классическая красота ! Так приятно смотреть услада для глаз”

“Маша, вы вдохновляете, спасибо”

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала дачный "тотал антифэшн" на карантине.