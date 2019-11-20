Мощный! Спортивный Потап с Каменских впечатлил насыщенной тренировкой

Потап и Настя Каменских привыкли начинать утро с насыщенной тренировки или пробежки на свежем воздухе. Недавно певица рассказала, что она – жаворонок и привыкла просыпаться ни свет ни заря, зато в течение дня успевает сделать все, что запланировала. Настя мотивирует мужа также рано вставать и активно начинать утро. У пары есть собственный тренер Андрей Хомицкий, который помогает им всегда быть в отличной форме. На своей страничке в Instagram он опубликовал активную тренировку звездной пары.

В кадре – весь фокус на Потапа. Он вместе с тренером выполняет упражнение с мячом, разместившись на тренажере. В это время Настя снимает – ее смех в конце ролика слышен за кадром.

"Доброго ранку 5:00. Потап також в ділі як бачите і Настя Каменських теж як чуєте", - подписал он спортивное видео.

Видео: тренировка Потапа и Каменских вместе с тренером (instagram.com/khomytskyi_official)

Потап отметился под роликом и написал короткое приветствие с добрым утром. "Доб Доб Ран Ран", - оставил он оригинальное послание. Комментаторы тут же отметили, что рэпер прибывает в прекрасной физической форме.

Потап в хорошей форме

Ого, а ПТП таки мощный

Потап крутяк

Нереально. Просто умнички

Хорошее упражнение

Круто

Скриншот комментариев

Напомним, что Потап и Настя Каменских недавно вернулись из Мексики, где не только отдыхали, но и работали – Настя устроила мощное промо в местных масс-медиа своего нового хита ELEFANTE, который уже набрал более 10 млн. просмотров на YouTube. После приезда в Киев артистке понадобилось время, чтобы перестроить биоритмы, но это не помешало ей в выходные рано встать и отправиться на пробежку. Она призналась, что "кайфует" от полученных ощущений.