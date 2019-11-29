Очень мощное состояние: Ирина Билык удивила признанием о ревности

Ирина Билык решила, что стоит больше общаться со своими поклонниками - и стала затрагивать в своем блоге весьма личные и откровенные темы. Так, недавно она разместила философский пост о браке и любви, в котором поклонники тут же увидели намек на трещину в отношениях с мужем певицы, российским режиссером и отцом ее сына Табриза, Асланом Ахмадовым. Это она никак не стала комментировать, однако подняла другую интересную тему - о ревности в отношениях.

На своей странице в Instagram Ирина выложила эффектный снимок, на котором она загадочно смотрит на камеру, при этом в кадр также попала часть мужской головы. Артистка рассказала, что они с мужем как раз обсуждали эту тему и поделилась своим отношением к этому чувству.

По мнению Билык, ревность - очень негативное состояние и признак собственничества.

Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

"Вчера разговорились с мужем о ревности. Для меня это очень мощное деструктивное состояние, в котором замешаны самолюбие и эгоизм. Ревнующий человек находится в состоянии сильного эмоционального стресса и с трудом контролирует свои поступки. А некоторые просто таким способом показывают свое потребительское отношение к людям и собственническое желание присвоить обьект этого отношения себе. А вы ревнивый человек? Что может стать для вас поводом для ревности?" - отметила исполнительница.

Фолловеры певицы поспешили выразить свое мнение по этому вопросу в комментариях.

Иришка, ты БОГИНЯ!!!

Ужасно ревную...Но никогда не показываю этого... Бесит, когда ревнует человек, который,как минимум мне не симпатичен,мягко говоря.

Кто ревнует- тот дурак, а кто любит-дважды

Красотка

Ревность возникает от неуверенности в себе ! Твоё от тебя не уйдёт ,а если ушло значит не твоё

Бооожеее, ці очі

Человек не собственность другого человека...это эгоизм присвоить кого то себе...когда есть отношения надо делать так чтобы было не больно..другому..

Все должно быть в меру.

Мені здається, що людина ревнує тоді, коли відчуває брак уваги, особливо чоловік і дружина!!! Невде так важко купити букет квітів раз у місяць, але чомусь після одруження увага не потрібна

Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)

Напомним, Ирина Билык всколыхнула признанием о своих бывших.