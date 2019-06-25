"Морковочка": Лилия Ребрик восхитила тонкой талией в облегающем платье

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

В гости на эфир к Ребрик пришла также Екатерина Кухар с мужем

Лилия Ребрик вдохновила поклонников новым ярким образом. Телеведущая популярной программы "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" едва ли не каждый день балует поклонников чередой образов. Новый эфир – новый стильный выход. И разнообразие луков действительно поражает.

На этот раз Ребри подготовила поклонникам яркий выход в облегающем платье насыщенного морковного оттенка. Платье чуть ниже колена декорировано баской, а также воланами на плечах. Однако изюминка образа – кокетливый малиновый пояс, который очень выгодно подчеркнул тонкую талию телеведущей. Довершают лук закрытые лаковые туфли под цвет платья на высокой шпильке.

При этом Ребрик, как обычно, заряжает позитивом. Телеведущая широко улыбается.

Стильная Лилия Ребрик демонстрирует новый образ (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Хорошего дня!" – лаконично подписала свои фото Лилия.

А вот на instagram-страничке программы "Ранок з Україною" появилось больше деталей утреннего эфира. Выяснилось, что в гости к ведущим пришла звездная пара – прима-балерина Екатерина Кухар со своим супругом, танцором Александром Стояновым.

Александр Стоянов, Екатерина Кухар, Лилия Ребрик и Григорий Герман (фото: instagram.com/ranok_ua)

Стоянов и Кухар в эфире программы "Ранок з Україною" (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Поклонники же Ребрик поспешили оставить восторженные отзывы под ее новыми фото:

"Красивое платье! Вам к лицу"

"Вы как лучик солнца"

"Лиличка, вы самая стильная"

"Безумно красиво!"

"Лилия, вы всегда стимулируете к прекрасному! Спасибо!

"Морковочка"

"Взаимно, красавица!"

"Лиля, вы просто шикарна! Я вас обожаю"

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее Лилия Ребрик зачаровала стройностью в сочном комбинезоне. Ведущая также забавно порассуждала о "дне сна".

А до этого Ребрик восхитила сеть фото с Юрием Горбуновым. На данный момент Лилия активно снимается в новом фильме "Великі Вуйки", креативным продюсером которого является Горбунов.