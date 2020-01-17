И вот мы на море! Счастливая Джамала похвасталась ярким курортным образом

Пока большинство украинских знаменитостей наслаждаются отдыхом в заморских краях и делятся яркими кадрами в сети, Джамала грустила, что этой зимой у нее не получается устроить себе каникулы. Певица постила архивные отпускные кадры и восхищалась снимками друзей - к примеру, она оценила фигуру Нади Дорофеевой, которая вместе с мужем Владимиром Дантесом релаксирует в Доминикане. Однако благодаря помощи друзей у артистки все же получилось также улететь к морю!

Своим счастьем Джамала поделилась в Instagram. Вместе с мужем и сыночком Эмиром-Рахманом она улетела к теплу и солнцу в Египет, остановив выбор на Шарм-эль-Шейхе. Звезда поделилась красочными фото, на которых позирует босиком на зеленой траве на фоне пальм.

Певица примерила эффектный курортный лук - свободное зеленое платье-миди с откровенным вырезом в районе декольте. Она решила обойтись без макияжа, а волосы собрала в пучок на макушке.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Когда в отчаянии сбежать в тепло (только не говорите, что в Киеве тепло) металась в поиске места для отдыха, случались какие-то непредвиденные обстоятельства. Где-то ливни, где-то резко похолодало, а то и вовсе извержение вулкана. Я все это воспринимала как знак свыше и с грустью подумала: «Сиди дома!» Но нет! На помощь приходят друзья и друзья друзей. И вот мы уже на море! Нет повести чудеснее на свете, чем в январе нам оказаться в лете! Всех благодарю! Всех люблю! Отдохну и буду любить чуточку больше. Следите в сторис, кто кого - мы Эмира или Эмир нас", - поделилась довольная Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

В комментариях пользователи сети пожелали артистке и ее семье отличного отдыха и по достоинству оценили яркий лук исполнительницы.

Прекрасного отдыха!

Замечательного отдыха!!! Море воды, солнца, удовольствия и впечатлений!!!

Ты молодец! Так держать. Стала очень интересной

Такая прекрасная!

Сукня класна і Ви Джа

Хорошего вам отдыха! Скучаем за этим отелем

Солнечная

Кааааак вас так Бекир профессионально фоткает? прекрасного отдыха, семейство

Радуемся за вас. ждём фотографии!

Дуже гарна

@jamalajaaa моя любимая прическа. хорошего отдыха, я только оттуда

Ааааааа, такая счастливая. Хорошего вам отдыха, набирайтесь сил, вдохновения и питайте солнечное тепло. Птички вас крепко обнимают

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала покорила трепетным семейным рождественским фотосетом с мужем и сыном.