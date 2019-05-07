"Море в горошек": Елена Кравец покорила фанов фото в купальнике

Звезда студии "Квартал 95" и мама троих детей Елена Кравец не так уж часто радует своих поклонников новыми фото, и по большей части публикует снимки, связанные с работой. Однако на днях актриса порадовала фанов редким кадром с отдыха, который она выложила в Instagram.

На черно-белом снимке Елена позирует на фоне моря в купальнике в горошек и солнцезащитных очках, глядя в сторону и счастливо улыбаясь. Фото сделано в виде портрета, так что фигуру звезды не видно. Где именно она отдыхает, Кравец сообщать не стала.

"Мое море "в горошек" сегодня", - прокомментировала она публикацию.

Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

Подписчики засыпали артистку комплиментами, восхищаясь красотой и цветущим внешним видом Елены.

"Такая вы прекрасная, можно погибнуть"

"Безумно красивая"

"Очень красивая, обожаю"

"Богиня"

"Какая Вы красотка"

"Лена - ви красунечка! Захоплююсь вашим талантом і жіночністю!"

"Как в фильмах СРСР"

"Елена, в самое сердце своей красотой"

"Леночка Вы просто невероятно красивая и удивительная"

"Как звезда экрана из 50 - х гг."

"С первого взгляда показалось фото Мэрилин Монро))"

"Леночка, вы из тех женщин которые с годами становятся ещё прекрасней и вкуснее"

"Фото супер!!! Лучше чем Мерилин)"

"С каждым годом все лучше и лучше!"

"Как же тебе идет море"

Напомним, недавно Елена Кравец впервые показала лица своих двойняшек Вани и Кати и рассказала о характере малышей, которым исполнилось 2,5 года.

Ранее Елена Кравец объяснила, почему ее дочь-подросток Маша живет отдельно.

Кстати, 16-летняя дочь Елены Кравец похвасталась отдыхом в Вене.