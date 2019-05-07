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"Море в горошек": Елена Кравец покорила фанов фото в купальнике


Поклонники засыпали актрису комплиментами

Звезда студии "Квартал 95" и мама троих детей Елена Кравец не так уж часто радует своих поклонников новыми фото, и по большей части публикует снимки, связанные с работой. Однако на днях актриса порадовала фанов редким кадром с отдыха, который она выложила в Instagram.

На черно-белом снимке Елена позирует на фоне моря в купальнике в горошек и солнцезащитных очках, глядя в сторону и счастливо улыбаясь. Фото сделано в виде портрета, так что фигуру звезды не видно. Где именно она отдыхает, Кравец сообщать не стала.

"Мое море "в горошек" сегодня", - прокомментировала она публикацию.

Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

Подписчики засыпали артистку комплиментами, восхищаясь красотой и цветущим внешним видом Елены.

  • "Такая вы прекрасная, можно погибнуть"
  • "Безумно красивая"
  • "Очень красивая, обожаю"
  • "Богиня"
  • "Какая Вы красотка"
  • "Лена - ви красунечка! Захоплююсь вашим талантом і жіночністю!"
  • "Как в фильмах СРСР"
  • "Елена, в самое сердце своей красотой"
  • "Леночка Вы просто невероятно красивая и удивительная"
  • "Как звезда экрана из 50 - х гг."
  • "С первого взгляда показалось фото Мэрилин Монро))"
  • "Леночка, вы из тех женщин которые с годами становятся ещё прекрасней и вкуснее"
  • "Фото супер!!! Лучше чем Мерилин)"
  • "С каждым годом все лучше и лучше!"
  • "Как же тебе идет море"

Напомним, недавно Елена Кравец впервые показала лица своих двойняшек Вани и Кати и рассказала о характере малышей, которым исполнилось 2,5 года.

Ранее Елена Кравец объяснила, почему ее дочь-подросток Маша живет отдельно.

Кстати, 16-летняя дочь Елены Кравец похвасталась отдыхом в Вене.

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