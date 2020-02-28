Морально прессовал: Мила Нитич и Владимир Бебешко со скандалом разорвали отношения

Программе «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», стало известно, что именитый продюсер Владимир Бебешко больше не работает с певицей Милой Нитич. В эксклюзивном интервью Мила и Владимир поделились подробностями разрыва, а певица прокомментировала слухи, был ли когда-то между ними роман.

Мила Нитич и Владимир Бебешко работали вместе более 10 лет. И, по словам самой исполнительницы, скандально завершили сотрудничество. Мила Нитич утверждает – недоразумения с Бебешко у них начались давно.

«Он сложный человек, у него непростой характер, он меня иногда прессовал морально, это действительно так. Мне было трудно с ним работать. Говорил: «Торговая марка, бренд Мила Нитич принадлежит мне, и ты вообще не можешь ничего забрать, потому что тебе ничего не принадлежит». Конфликт произошел на почве того, что я не готова дальше петь эту музыку, а он сказал мне: «Ты немодная певица, я тебе не буду делать модную музыку, иди делай ее с кем-то другим. Но тогда я у тебя забираю имя и песни, и ты идешь на все 4 стороны», – поразила признанием Мила Нитич в эфире канала «Украина».

Почти 11 лет сотрудничества Мила покорно мирилась с тем, что происходило, а потом стала инициатором разрыва их творческих отношений. Женщина до сих пор корит себя за то, что не решилась уйти от Бебешко ранее, а сделала этот решающий шаг только в декабре прошлого года. Хотя Владимир утверждает, что их сотрудничество завершилось еще несколько лет назад.

«Я не знаю, чем занимается Мила Нитич, уже пошел пятый год. Она в творческом поиске, у нее свое понимание, как она должна развиваться. И ей была предоставлена ​​эта свобода, вот уже 4-й год что она делает – я не знаю, потому что не слышал продукции», – прокомментировал Владимир Бебешко.

Владимир Бебешко

Продюсер говорит, что все песни принадлежат ему, ведь именно он вкладывал деньги в этот проект, а Мила была лишь исполнителем. Впрочем, певица уверяет, что в течение 10 лет за большую часть одежды, обувь и косметику платила она сама, а последние 2 года – полностью за свой счет шила костюмы.

Со слов Милы и Владимира выяснилось, что Бебешко никогда не позиционировал себя как продюсер певицы, а был лишь человеком, который бесплатно помогает исполнительнице, в которой видит потенциал. Владимир убеждает – они никогда не подписывали никаких документов о сотрудничестве.

«Певица Мила Нитич абсолютно свободна была всегда и делала то, что ей хотелось. У нее не было никаких обязательств», – поделился Бебешко с журналистами «Зіркового шляху» и добавил, что распределение гонораров за выступления осуществлялось по договоренности и взаимосогласию.

Мила Нитич (фото: instagram.com/mila.nytych)

Мила говорит, что Бебешко эти 4 года, ничего не вкладывая, забирал свой максимальный процент – 50% шло ему, 30% – ей, и 20% – концертном директору. Также певица ответила на сплетни, которые долго ходили вокруг ее сотрудничества с Бебешко, мол их объединяет не только работа.

«Я официально на всю страну заявляю – у нас никогда не было никаких романтических отношений. Никогда никакого романа не было», – прокомментировала Мила Нитич в эфире канала «Украина».

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