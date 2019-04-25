Из Моны Лизы в Фриду Кало: Каменских восхитила новым клипом на песню "Обіцяю"

Настя Каменских презентовала новую украиноязычную лирическую песню "Обіцяю". Трек получился очень нежным и романтичным, а основным лейтмотивом композиции стала любовь. Песню дополнил невероятно красивый и концептуальный клип. Настя Каменских, как обычно, идет впереди всех: она превратила музыкальный ролик в настоящий арт-проект.

Режиссерами видео стали Денис Маноха и Максим Шелковников.

В видео воссоздаются картины, которые являются шедеврами мирового искусства. NK предстает перед нами в образе Мона Лизы, Фриды Кало, Олимпии из картины Мане, олицетворяет Девушку с жемчужной сережкой Яна Вермеера, Леди Лилит Данте Габриэля Россетти, одну из богинь любви и радости из картины "Весна", богиню Венеру из работы Боттичелли. В клипе также есть отсылка к живописи Ван Гога –– его знаменитые "Подсолнухи", и главный фрагмент картины "Сотворение Адама", написанную великим художником эпохи Возрождения Микеланджело. Когда-то, чтобы увековечить свои чувства, художники писали картины. Именно эта идея лежит в основе видео: воссоздав известные шедевры, Настя Каменских признается в вечной любви.

В кадре Настя остается загадочной красоткой из разных эпох в современной интерпретации, которые отражают модные тенденции нашего времени. Образы NK наполнены смыслами, которые сводятся к концепту недосказанности: Мона Лиза с загадочной улыбкой, "Олимпия", которая манит взглядом каждого, кто осмелится посмотреть ей в глаза, "Девушка с жемчужной сережкой" как будто застыла в моменте, обернувшись лишь на секунду.

Картины объединяет и концепт безусловной любви, как у Фриды Кало и Диего Ривера, Густава Климта и Адели Блох-Бауэр. NK также олицетворяет саму любовь в образе римской богини Венеры, и становится одной из граций, которых в древнегреческой мифологии считали богинями целомудрия, красоты и любви.

За каждым холстом стоит трогательная история, которая обычно остается за рамой картины. Так и в клипе Насти история великой любви остается за кадром, а зрителю дается лишь тонкий намек. Одной из центральных сцен клипа является символическое воспроизведение элемента картины Микеланджело "Сотворение Адама" –– тянущиеся друг к другу руки. В этот момент Настя обращается к своему возлюбленному с нежным признанием, а сам жест символизирует гигантскую творческую энергию.

"Для меня –– это очень особенная песня, в которую я вложила душу, поэтому и клип на нее совершенно особенный. Это красивое признание в любви. Это чувство настолько сильное и высокое, что именно оно вдохновило меня на создание такого своеобразного арт-проекта. Все картины –– воплощение любви и особенных эмоций, которые с ней связаны. Мне хочется увековечить это чувство точно также, как великие мастера изображали своих возлюбленных на холсте", - делится Настя Каменских.