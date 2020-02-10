Молю Бога: Ольга Сумская рассказала о важной жизненной цели

В эксклюзивном интервью с журналистами программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая ранее призналась в своих болезненных точках, рассказала, почему стала дизайнером и что ее вдохновило на создание первой коллекции.

Ольга Сумская – актриса театра и кино, жена, мама, бабушка, а теперь и дизайнер. Звезда покоряет новые сферы. Актриса признается, что стать дизайнером – это ее детская мечта и наконец она воплотилась в жизнь.

«Я хотела быть дизайнером еще с детства, и фактически детская мечта воплотилась в жизнь, ведь никогда не поздно начинать что-то новое, никогда», – поделилась Ольга Сумская в эфире канала «Украина».

Ольга Сумская в платьях из личной коллекции (фото: instagram.com/olgasumska)

На создание коллекции Ольгу вдохновило творчество украинской художницы Екатерины Билокур: актриса перенесла картины на ткань. Кроме того, с названием коллекции изначально не было никаких сомнений. Однако для новоиспеченного дизайнера создание одежды было нелегким делом, ведь она делала все собственными усилиями.

«Друзья меня предупреждали, что это сложно и, да, это мои вложения, у меня не было никакой поддержки – коллекция сделана за мои собственные деньги, – рассказала актриса в программе «Ранок з Україною». – Когда я искала название для этой коллекции, словом, сразу так раз и пришло мне в сердце вдохновение – «РІДНА», такими большими буквами».

Но больше всего сейчас Ольга Сумская хочет «оживить» картины самого родного для нее художника – отца.

«У меня папа рисовал, у нас есть галерея его картин – он живописец, пейзажист, он рисовал вживую кистью. Я молю Бога, чтобы его картины (принты) появились на платьях. Как раз сейчас я думаю об этом», – признается звезда в эфире канала «Украина».

Напомним, ранее Ольга Сумская отреагировала на новость о том, что снова станет бабушкой.