Молодые и влюбленные: Виктория Бекхэм растрогала сеть архивным видео с Дэвидом Бекхэмом

Виктория Бекхэм в очередной раз призналась в любви своему супругу – экс-футболисту Дэвиду Бекхэму. 45-летняя знаменитость опубликовала трогательное видео, где она проводит возлюбленному мини-интервью. Так, Виктория спросила, как он относится ко все возрастающей популярности и желанию всех сфотографироваться с ним. На что Дэвид только отшучивается. А после звезда перешла к вопросам более серьезным. Так, она попросила назвать одно качество, за которое он полюбил Викторию. Дэвид не смог определить одно, признавшись, что полюбил «весь набор»…

Архивное видео Виктории и Дэвида (видео: instagram.com/victoriabeckham)

Видео, полное милых моментов, объятий и шуточек между парой, буквально излучает любовь. «Это там мило! Я люблю тебя», – подписала его Виктория. Сейчас ролик уже набрал более 2-х миллионов просмотров в микроблоге дизайнера, и количество их увеличивается. Не меньше здесь и восхищенных комментариев от поклонников.

Дэвид в объективе Виктории (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Пост интересен и тем, что демонстрирует звезд в прошлом, в их необычном стиле, который сейчас кажется весьма оригинальным. Так, Виктория предстала в ролике в джинсах-скинни и черном топе, с крупными часами на запястье, короткой стрижкой и ярким макияжем. А Дэвид – в белом спортивном костюме, в бордовом пуховом жилете сверху, а также яркой косынке. Как известно, футболист славился своей любовью к ярким образам и постоянной сменой причесок. Так что парочка явно нашла друг друга!

Напомним, в семье Виктории и Дэвида трогательные ролики и фото со словами любви – обычное дело. Пара, которая в прошлом году отметила 20-летнюю годовщину семейной жизни, похоже, до сих пор испытывает друг другу не менее сильные чувства, чем на ролике. Недавно вся семья побывала на горнолыжном курорте, и счастливых лиц в Instagram Виктории стало еще больше.