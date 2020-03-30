Молодой и озорной: Потап поразил сеть архивным фото из Рима

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Продюсер попытался поднять настроение своим поклонникам

Настя Каменских и Потап по правилам карантина остаются дома, однако и там прекрасно проводят время и заряжают позитивом своих поклонников. Певица подробно рассказала и показала фанам, как проходит их день в изоляции, а также регулярно выкладывает в сеть свои тренировки для поддержания формы дома. А ее супруг и вовсе посвятил новую песню карантину, которая так и называется — “Карантин”. Потап даже умудрился тематический клип записать.

Продюсер по примеру жены старается развлекать и веселить своих фанов - на этот раз с помощью архивного фото, сделанного в 90-х в столице Италии Риме. Снимок он разместил на своей странице в Instagram.

На фото совсем юный Потап, которому тогда было 13 лет, присел на корточки в лобби отеля. Парнишка одет в светлые джинсы и черный пуловер и уже тогда - в любимую кепку.

"Рим 1994 .... когда-нибудь закончится карантин", - оставил рэпер оптимистичную подпись к публикации.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Фолловеры пришли в восторг от такого подарка и принялись активно обсуждать увиденное. Многие признались, что Потапа весьма трудно узнать на снимке, и что он был юным озорником.

Ваууу не впізнати

долго не могла понять кто на фото... вау

Молодой озорной Лешка!

Кроме прически и вагона достижений отличий не нашла

Красавчик

Какооой

Это вы...??? ОМГ Так изменился...

Я думала это сын)

Кто ж знал насколько гениальным станет этот мальчик!

Каким ты был Таким ты и остался.

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, Настя Каменских позабавила музыкальным "карантинным" скетчем в домашней обстановке - артистка на 5 языках обратилась к своим поклонникам и призвала сидеть дома.