Молодая садовница: Леся Никитюк в пикантном наряде засветила округлые формы

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся вскружила голову новым фото

Леся Никитюк, как и другие украинские звезды, на период карантина вынуждена полностью отказаться от работы. Украинская телеведущая находится на домашней самоизоляции и пытается хоть как-то развлечь и себя, и поклонников. При этом карантин уже преподнес Лесе действительно неожиданный, но очень приятный сюрприз. Напомним, что Никитюк получила звонок от своего кумира — актера Джареда Лето! Во время онлайн-беседы Никитюк не могла сдержать эмоции. А после нее даже расплакалась. При этом от переизбытка впечатлений Никитюк назвала Лето “дурачком”. “Джаред, это ты? Ну ты дурачок! Ты мне позвонил!” — говорила тогда Леся.

Со временем эмоции утихли, а карантин остался. Похоже, что Леся решила перебрать свои фотоархивы и поделиться с фанам пикантыми кадрами. А заодно и чувством юмора блеснуть, которое никогда не изменяет телеведущей.

Так, на своей instagram-страничке Никитюк опубликовала пикантное фото, на котором позирует в полностью золотом наряде. На Лесе - золотой блестящий топ, оголяющий спину ведущей. Ножки облегают такие же золотые брюки высокой посадки. Волосы красотки распущены и аккуратно выпрямлены. Ну а макияж сделан с акцентом на глаза.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

При этом Леся повернута спиной к камере, так что можно рассмотреть ее пикантные округлости.

“Всі ці фото мали б бути в модних журналах.. ну там «Порадниця», газета «Львівський замок», «Молода Садівниця», чоловічий журнал « Великий перець». Ну але журнали не друкують, інтерв’ю не беруть( Залишу цю фотку тут. Напишіть в коментах назви журналів та газет, в яких хотіли б мене бачити”, — с юмором прокомментировала новый снимок Леся.

Кстати, ранее телеведущая уже показывала кадры из “золотой фотосессии”.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Тем временем поклонники телеведущей поспешили засыпать ее восторженными комментариями.

“Леся! Яка ж ти гарна! Твої фотографії повинні бути лише на найкращих журналах”

“Тепер популярний лише один журнал - "Дім, сад, город"

“Журнал Королева Гумору”

“Очень солнечная фотка! Шикарно получилось”

“Да, "Молода садівниця" самое оно. Гарне фото, вони ще пошкодують, що не надрукували”

“Журнал "лесин орех"

“Як там в пісні: ти Зін на грубость нариваєшся”... Всі казково”

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Никитюк показала, как занимается уборкой на карантине.