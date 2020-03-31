Молодая садовница: Леся Никитюк в пикантном наряде засветила округлые формы

Леся вскружила голову новым фото
Леся Никитюк, как и другие украинские звезды, на период карантина вынуждена полностью отказаться от работы. Украинская телеведущая находится на домашней самоизоляции и пытается хоть как-то развлечь и себя, и поклонников. При этом карантин уже преподнес Лесе действительно неожиданный, но очень приятный сюрприз. Напомним, что Никитюк получила звонок от своего кумира — актера Джареда Лето! Во время онлайн-беседы Никитюк не могла сдержать эмоции. А после нее даже расплакалась. При этом от переизбытка впечатлений Никитюк назвала Лето “дурачком”. “Джаред, это ты? Ну ты дурачок! Ты мне позвонил!” — говорила тогда Леся.
Со временем эмоции утихли, а карантин остался. Похоже, что Леся решила перебрать свои фотоархивы и поделиться с фанам пикантыми кадрами. А заодно и чувством юмора блеснуть, которое никогда не изменяет телеведущей.
Так, на своей instagram-страничке Никитюк опубликовала пикантное фото, на котором позирует в полностью золотом наряде. На Лесе - золотой блестящий топ, оголяющий спину ведущей. Ножки облегают такие же золотые брюки высокой посадки. Волосы красотки распущены и аккуратно выпрямлены. Ну а макияж сделан с акцентом на глаза.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
При этом Леся повернута спиной к камере, так что можно рассмотреть ее пикантные округлости.
“Всі ці фото мали б бути в модних журналах.. ну там «Порадниця», газета «Львівський замок», «Молода Садівниця», чоловічий журнал « Великий перець». Ну але журнали не друкують, інтерв’ю не беруть( Залишу цю фотку тут. Напишіть в коментах назви журналів та газет, в яких хотіли б мене бачити”, — с юмором прокомментировала новый снимок Леся.
Кстати, ранее телеведущая уже показывала кадры из “золотой фотосессии”.
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Тем временем поклонники телеведущей поспешили засыпать ее восторженными комментариями.
Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk
Напомним, ранее Никитюк показала, как занимается уборкой на карантине.