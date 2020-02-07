Молодая мама Наталка Карпа впервые показала лицо дочери (эксклюзивное фото)

Наталка Карпа (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Малышка Злата теперь "обзавелась" крестными родителями

В авторской рубрике «Первенец в 38» программы «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», певица Наталка Карпа впервые рассказала, кого они с мужем выбрали крестными для маленькой дочки, и почему вместо двух крестных пара остановилась на четверых.

6 февраля Наталка Карпа и Евгений Терехов окрестили дочь. Теперь у маленькой Златы аж четверо крестных, среди которых подруга артистки Татьяна Антонян и музыкант Тарас Тополя, а также двое близких друзей Евгения. К тому же новоиспеченные родители наконец показали лицо маленькой красавицы.

«Я только учусь быть мамой, поэтому мне нужно очень много времени уделять пониманию, ты правильно делаешь, начиная с того, как правильно держать ребенка, как ее переложить, как бороться с коликами, как ее кормить, во что переодевать, как гулять, как купать?» – признается певица Наталка Карпа в программе «Ранок з Україною».

На крестинах собрались родственники и друзья Наталки, среди которых украинские звезды Тарас Тополя и TARABAROVA. От такой радостной и необычно тихой атмосферы ритуала все остались в восторге.

«Невероятная энергетика добра, позитива! И сегодня такой день – через окна попадает свет, Злата невероятно себя вела, даже не кричала!» – комментирует артистка TARABAROVA в эфире канала «Украина».

Крестным отцом для первенца Наталка Карпа и ее муж выбрали лидера группы «Антитела» Тараса Тополю, который в течение всего ритуала держал малышку на руках, а та в свою очередь вела себя очень послушно и тихо.

«Было очень спокойно все – Злата восприняла без истерик, ей понравилось!», – говорит фронтмен группы «Антитела» Тарас Тополя.

И неудивительно, ведь Тарас даже приплясывал, чтобы крестнице было комфортно. И не только он: у маленькой принцессы теперь аж четверо крестных!

«Чем больше будет, как говорится, мам и пап у малышки, которые будут ею заниматься, тем лучше! Это люди, о которых сегодня мы можем откровенно сказать – они всегда будут рядом с ней», – поделился муж Наталки Карпы – Евгений Терехов в программе «Ранок з Україною».

Малышка Злата со счастливым Евгением Тереховым

Чем больше людей любят маленькую Злату – чем лучше, считают родители.

«У нас хорошие крестные мамочки, которые позаботились о том, чтобы дочь была красиво одета на крещение. Каждый взял на себя частичку чего-то и фактически мы только приглашаем всех на обед», – рассказала Наталка Карпа.