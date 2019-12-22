Могут быть сюрпризы: Верка Сердючка взбудоражила заявлением о возможном участии в Евровидении

Фото: Верка Сердючка с мамой (instagram.com/v_serduchka)

Немало поклонников хотело бы вновь видеть артистку на сцене конкурса

Недавно Верка Сердючка после длительного творческого молчания выпустила новую песню "Make It Rain Champagne", вызвав бурную радость у поклонников. Многие фанаты эпатажной артистки тут же предположили, что с этой заводной композицией Верка Сердючка намерена представлять Украину на Евровидении 2020, которое состоится в мае в Нидерландах. Напомним, что она уже принимала участие в этом конкурсе в 2007 году с песней "Dancing Lasha Tumbai" и заняла тогда второе место.

На днях Верка выступила на концерте звезд Евровидения в Амстердаме, где с ней пообщалась ведущая "Светской жизни" Катя Осадчая. Конечно же, не обошлось и без животрепещущего вопроса. По поводу слухов об участии в Евровидении Сердючка напомнила, что будет в жюри Нацотбора.

"Вот скажи, где логика? Все в новостях по телевизору объявили, что Андрей Данилко сидит в жюри!" - сказала артистка.

Видео: (youtube.com/Світське життя)

Осадчая предположила - а вдруг тот, кого выберут, не сможет поехать, и тут-то вновь появится Верка!

"Мы живем в стране мечты, в стране в смартфоне - могут быть всякие сюрпризы! Может, Верка Сердючка и хочет, а вот Андрей Данилко - против!" - закрыла вопрос звезда.

Ведущая также отметила, что некоторые уже расслышали в словах новой песни Make It Rain Champagne - Make Ukraine Champagne.

"Вот это только со мной происходит, скажи?! Я даже клип не снимала, а вот теперь надо будет - уже даже Алан Бадоев звонил!" - отреагировала Сердючка.

Фото: Верка Сердючка с мамой (instagram.com/v_serduchka)

Напомним, именно Андрей Данилко стал первым оглашенным членом жюри Нацотбора Евровидения, который стартует в феврале 2020 года на СТБ.