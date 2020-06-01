Могут изменить до неузнаваемости: Холостяк 9 поделился личным опытом успеха

Холостяк 9 Никита Добрынин, который недавно распрощался со статусом свободного мужнины и взял в жены победительницу проекта Дашу Квиткову, не только радует поклонников подробностями из личной жизни и держит в курсе происходящего, но еще и мотивирует их. Так, он решил представить план действий, который поможет стать успешнее и усовершенствоваться.

Никита опубликовал фото в кэжуальном образе с элементами делового стиля. Черный гольф, идеально сидящий пиджак и классические джинсы с кожаным ремнем.

"Очень хочу продолжать делиться с вами мыслями о том, как меняться, делать лучше. Кому-то эти советы помогут измениться до неузнаваемости:

Внимательность. Знаете людей, которые не слушают, а постоянно перебивают, пытаясь вставить пять копеек? Не будьте такими. Слушай себя и других внимательней. Внимательность наиболее эффективна, когда она практикуется ежедневно, даже если это происходит в течение всего лишь пяти-десяти минут.

Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Спокойствие. Если ты можешь быть невозмутимым в самых трудных ситуациях, тогда ты с большей вероятностью будешь избегать лишнего стресса, сохраняя контроль над своими эмоциями.

Бегай. Хотя бы три-пять км. в день. Почему три-пять? Потому что эта дистанция не такая короткая, но и не слишком длинная. Это отличная привычка для поддержания здорового образа жизни. Эта привычка приятная и абсолютно бесплатна, она доступна любому человеку, у которого есть пара удобных кроссовок.

Только вкусная еда. Я для себя вывел формулу: 80/20. Старайся, чтобы примерно 80% того, что ты ешь, было полезным для твоего здоровья. В остальные же 20% можешь включать любую еду, независимо от того, насколько она вредна.

Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Пей больше воды.

Давние друзья. Звони или пиши тем, с кем ты давно не разговаривал.

Без долгов. Долги почти неизбежны в жизни. Ты оплачиваешь рассрочку, вносишь ежемесячные платежи за машину или используешь кредитную карту. Тем не менее жизнь без долгов должна быть твоей целью.

Новичок. Так что не бойся делать то, что тебя пугает, и уж тем более не бойся выглядеть глупо. Это не должно вызывать у тебя чувство стыда. Все хотят выглядеть круто, но при этом ничего не делают. А у тебя все получится", - заверил он.

Напомним, что ранее Никита Добрынин поделился личными выводами и мыслями о карантине.