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Могу легко убить: Топалов сделал неожиданное признание о Тодоренко и сыне

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Певец поделился нежным летним фото с самыми любимыми

Влад Топалов – заботливый муж для Регины Тодоренко и невероятно любящий отец для их сыночка Майкла. Ведущая признается, что певец – сумасшедший папа в хорошем смысле этого сова, ведь он души не чает в мальчике, всячески его опекает и старается дать лишь самое лучшее. Отцовство изменило Влда и сделало его более сентементальным, но, в то же время, ради семьи он готов на все и, если надо, может постоять за них, не задумываясь. Об этом певец сообщил в своем свежем посте в Instagram.

Музыкант опубликовал нежное, полное любви летнее фото с женой и сыном. Он держит малыша на руках, а Регина в белоснежном воздушном платье, похожем на ее свадебный наряд Джульетты, с трепетом и нежностью касается к маленькой ручке Майкла и смотрит на него с безграничной любовью.

"За этих двоих могу легко убить. Мне кажется, даже не задумываясь... Когда их обижают или они расстроены чем-то или кем-то.... а именно кучей дебилов, которые нас окружают, я превращаюсь в Халка", - решился Влад на довольно резкое признание.

Влад Топалов с Региной Тодоренко и сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Поклонники пары всполошились: что же могло так раззадорить главу звездного семейства? Но их также умилило отношения Влада к семье и его готовность встать на защиту самых любимых.

  • Классные
  • Золотые слова
  • Нормальная реакция главы семейства
  • Хорошо написал
  • Нежность и сила
  • Мамина копия. Счастья Вашей семье
  • Семья – любовь
  • Вы- Чудесная семья
  • Крик души. Видимо, все очень достали... Влад терпения вам, вы очень красивая семья
  • А как иначе! Вы их сила и опора! Так держать! Восхищаюсь Вашей семьей и люблю

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Влад Топалов показал романтичные выходные с Региной Тодоренко в Питере и познакомил с друзьями детства и юности.

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