Могилевская, Ребрик, Тарабарова, DZIDZIO и другие рассказали, кем были на новогодних утренниках (фото)

Популярные украинские артисты выступили в грандиозном шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, и поделились детскими историями. Оказалось, Наталья Могилевская плакала из-за костюма Лисички, MELOVIN страдал от образа Верки Сердючки, а вот ведущая канала "Украина" Лилия Ребрик всю жизнь была Снегурочкой.

За кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!" звезды придались детским воспоминаниям, рассказав, кем родители их наряжали на праздники и почему желаемые роли так и не стали реальностью.

Alina Pash (фото: "Украина")

"В садике я была "Никем", ходила туда целых 3 дня, меня "заманили" туда моей подружкой. А потом увидела, что там дают манную кашу с комочками да еще и без корицы – поэтому больше не ходила. В школе я была когда-то Елочкой, Бабой Ягой, Метелицей. В принципе, в моем характере есть все эти образы. В первом классе меня мама подстригла "под мальчика", а на празднике я была Снежинкой. Мне не очень подходил этот образ, мне самой не нравилось, даже стишки читать не очень хотела. Это действительно выглядело очень странно", – поделилась Alina Pash с журналистами канала "Украина".

MELOVIN (фото: "Украина")

Популярному певцу MELOVIN тоже есть, что вспомнить из новогодних праздников детства. Артист признается, когда-то был тренд, который сейчас вызывает двоякие ассоциации:

"В детском саду я всегда был Новым годом. У меня была такая синенькая джинсовка, джинсовые брюки, голубенькая шапка с помпончиком и мама навязывала очень много дождика. Два года подряд в младших классах я был Веркой Сердючкой. Это был тренд тогда! Но после этого меня не очень любили в школе, даже были свои проблемы, как шутки типа: "В какой ты сейчас пойдешь туалет?", – вспомнил MELOVIN.

Светлана Тарабарова (фото: "Украина")

Маленькая Светлана Тарабарова

А вот TARABAROVA имеет куда больший список сказочных героев, роли которых примерила на себя в детском саду.

"Кем я только не была – и Снежинкой, и Козой, и даже Новым годом. Приходила в детский сад и говорила: "Я – Новый год, встречайте меня!". У меня еще была стрижка под мальчика, в чепчике, на коне. Это было круто. И Елкой была беззубой, помню тот зеленый костюм, украшенный дождиком. Это было очень круто! Моя мама работает воспитателем в детском саду, поэтому на костюмы в нашей семье не было дефицита. Мы их и своими руками шили, и знакомые нам помогали мастерить", – рассказала Светлана Тарабарова за кулисами шоу "Привіт, 20-ті!".

Лилия Ребрик (фото: "Украина")

Маленькая Лилия Ребрик

У популярной актрисы и ведущей "Ранку з Україною" на канале "Украина" Лилии Ребрик особого выбора ролей не было, ведь ее всегда звали быть Снегурочкой, да и самой артистке эта роль была по душе.

"Я всю жизнь была Снегурочкой – в детском саду, в первых классах школы, в старших классах для младших школьников. Мама мне помогала с костюмами, поэтому я всегда была красивой Снегурочкой! Когда поступила в театральный институт, меня сразу пригласили Снегурочкой во Дворец "Украина". Я была первой Снегурочкой в ​​Украине, при том, что тогда я была брюнеткой. Не лирической, а такой яркой, как говорится – "с молоком". Танцевала вальс с Абазопуло Володей, который был Дедом Морозом. Мы встречали людей, играла живая музыка, оркестр. И мы кружили этот вальс по-своему – "по-дедморозовски" и "по-снегуровски", – поделилась Лилия Ребрик.

KAZKA (фото: "Украина")

Мужской части группы KAZKA в детстве доставались "звериные образы": Дмитрий Мазуряк примерил на себя костюм Козы, а Никита Бурдаш – Волка. О самых ярких детских костюмах вспомнила и солистка коллектива Александра Зарицкая:

"У воспитателей была фантазия не очень – как правило, все девочки были Снежинками. Но я в детстве занималась танцами, и там есть что вспомнить – сейчас это ужасно звучит, но мы были, например, маленькими "негритосиками", затем какими-то маленькими уточками... Я больше по танцам помню такие образы, со школы не слишком, потому что школу я не любила".

Наталья Могилевская (фото: "Украина")

Как-то Наталья Могилевская на празднике была Лисичкой и этот Новый год звезда запомнила на всю жизнь.

"В детстве я была Лисичкой, помню, мама нашла настоящую морду лисы. Есть даже фото, где я стою очень расстроена, потому что в советские времена считалось, что хорошая девочка должна была быть Снежинкой. И стояли все Снежинки, а я одна была рыжей Лисичкой. Плакала, потому что сумасшедшая воспитательница сказала, что я не хорошая девочка, раз все Снежинки, а я Лисичка, – вспомнила Наталья Могилевская историю из детства. – Честно говоря, сейчас смотрю и думаю, что Лисичка была невероятной!"

А вот известные мужчины, хотя и имели интересные роли на детских праздниках, однако, фото на память сделать им не удалось. Так, например, у DZIDZIO были слишком яркие костюмы, но скромность побеждала.

"Был Зайчиком и Петрушкой! Мне мама закрутила такой костюм, что я ни в одну фотографию не влез! Причем вел себя очень скромно, все время смотрел, как тетя играет на пианино, потому что хотел становиться на стульчик и петь. Меня еще тогда не брали, но я был очень внимателен, наблюдал, как все происходит, как рассказывают стишки – все накапливал, а потом продемонстрировал, но это было уже в школе. Отчетливо помню, как Дедом Морозом пришел мой дядя с корпоратива, у него уже был немножко красный нос. И это было замечательное утро – лучший Новый год!", – рассказал DZIDZIO за кулисами шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря.

У Павла Зиброва тоже нет фотографий из новогодних праздников, но не из-за скромности и размера наряда. У артиста на это другие причины.

"Был Поваром, потому что я умел чистить картошку и месить тесто. У меня был большой белый колпак, фартук и я готовил. Это мне было 6-7 лет. Так и выступал на утреннике – со всеми ложками, большими вилками, мисками. Супер! Еще что-то бил, выбивал на них ритм, представляете? Это в то время, когда другие ребята играли на баянчике, – поделился Павел Зибров. – Фотографий нет – я уже древненький, это сейчас, почти у каждого в руках эти гаджеты, а тогда был один фотограф на все село и в то время он был пьян".

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.