Мое творчество неотделимо от личной жизни: Могилевская рассказала про отношения с Владом Ямой

Наталья Могилевская рассказала про отношения с Владом Ямой – ее другом и партнером по "Танцам со звездами". Певица говорит, что всегда посвящала свои песни конкретным событиям, влюбленностям и расставаниям. Одной из таких стал взрывной хит – "Я сама выбирала этот танец", а Влад Яма – героем видеоряда к песне.

В начале июня 44-летняя Могилевская представила особенный арт-проект: трогательный мини-фильм, состоящий из пяти клипов, и свой первый джазовый альбом. В видео вошли знаковые песни в карьере певицы: "Покохала", "Місяць", "Відірватись від землі", "Відправила message", "В Києві осінь" и снова "Покохала".

Певица говорит, что – этот проект своего рода ее публичная исповедь, ведь она всегда тщательно оберегала свою личную жизнь. К примеру, она пять лет прожила со вторым мужем, но про отношения все узнали, только когда они уже расставались.

Наталья Могилевская и Влад Яма (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Практически все мои песни были посвящены конкретным событиям, влюбленностям и расставаниям... Я увлеклась танцами – появился хит "Я танцевала". А десять лет назад, когда я выступала с Владом Ямой, мы сняли клип "Я сама выбирала этот танец". Поэтому почти все мои работы автобиографические, поскольку очень трудно отделить себя от того образа, который я сама создаю и продюсирую. Мое творчество вообще неотделимо от личной жизни..." – рассказала Наталья Могилевская в интервью Elle.

Проект "Танцы со звездами" сыграл важнейшую роль в жизни и творчестве Могилевской. На паркет она выходила трижды – и два раза с любимым партнером – Владом Ямой (в 2006 и 2007 годах). В первый раз их пара уступила нынешнему президенту Зеленскому, который танцевал с Аленой Шоптенко, а во второй – заграничной звезде – поляку Мартину Мрочеку в паре с танцовщицей Анной Пелипенко. А вот в 2017-м певица победила в шоуконкурсе, правда уже в паре с Игорем Кузьменко. Но без Влада Ямы и тут не обошлось – он был судьей.