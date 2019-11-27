Мое тело для твоего тела: Оля Цибульская разоткровенничалась о деталях первого интимного опыта

Оля Цибульская в последнее время находится в “эпицентре обсуждения”, вернее - личная жизнь украинской певицы. Отметим, что Цибульская принципиально не “светит” своего супруга, из-за чего уже столкнулась с проблемой неприятных сплетен и домыслов. К примеру, не так давно Ольга высказалась по поводу домыслов об отце своего сына. В сети предполагают, что отец ребенка - певец DZIDZIO! Под постами исполнительницы и правда можно встретить десятки комментариев на тему того, как ее ребенок похож на Михаила Хому.

Теперь же Цибульская сама подлила масла в огонь. Украинская певица откровенно рассказала о своем первом интимном опыте. И повод соответствующий - запуск нового аромата от Ольги “body2body” (“Мое тело для твоего тела” - строчка с популярной песни Цибульской).

Оля откровенно признается, что этот аромат напоминает ей о первой близости с любимым мужчиной, на которую певица очень долго не могла решиться.

“Цей секрет знаємо тільки я і мій чоловік, але...вперше далі за поцілунки я дійшла в 24 роки”, - впервые откровенно призналась артистка.

Историю создания парфюма Цибульская опубликовала в свой Instagram-блог. Вдохновением для откровений стала недавнее романтическое путешествие с мужем в Париж. На фото влюбленная пара позирует на фоне Эйфелевой башни.

“Я пізня квітка в романтичних справах. Яблуко, яке Єва надкусила як тільки зрозуміла нащо їй Адам, я кусала уже будучи дорослою дівчинкою. У 24 роки. Ця ніч і почуття були свідомими. Я ретельно готувалась. Підбирала білизну, аромати, свічки, страви для вечері. Мені хотілось, щоб все було особливим… Жодна жінка не встоїть перед справжнім коханням” - комментирует Оля.

Оля Цибульская с мужем в Париже (фото: instagram.com/cybulskaya)

Напомним, ранее Оля Цибульская пошутила над бывшим: опубликовано видео.