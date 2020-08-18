Мое тело способно на множество вещей: Аlyona Аlyona сделала заявление об отношении к спорту

Аlyona Аlyona активно готовится к участию в проекте Танцы со звездами и не только ходит на тренировки с партнером, но и усиленно худеет в зале. Первые результаты не заставили себя долго ждать, но рэперша не собирается останавливаться на достигнутом. Она сделала признание о своем отношении к спорту и заявила, что, вопреки распространенному мнению, полные люди не лежат на диване и не бездельничают, и она тому яркий пример.

Алена опубликовала в Instagram фото на тренажере, сделанное во время усиленных занятий спортом.

"Когда-то я любила баскетбол. В школе еще. Много мячей не забрасывала, зато корпусом как защитник работала хорошо. А когда переехала в Барышевку, оказалось, что тут девочки любят волейбол, а мальчики в баскетбольную команду брать не хотели, потому что боялись, что грубая игра мне навредит. С детства я не любила сидеть на месте. Мой максимум безработицы в жизни - 2 недели", - рассказала аристка.

Alyona Alyona усиленно работает в зале и готовится к самому танцевальному проекту страны (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Певица отметила, что никогда не отлеживалась на диване и не бездельничала. Также она заявила, что не питает особой любви к спорту, а особенно к экстремальным его видам. Алена испытывает лишь страх, даже выброс адреналина совсем не исправляет положение.

Впрочем, работу в детском саду физинструктором она вспоминает охотно и признается, что этот вид деятельности приносил ей удовольствие. " Я вместе с малышами училась двигаться правильно, тянуться, наклоняться, прыгать. Я увидела, что мое тело способно на множество вещей", - вспоминает певица.

Теперь же исполнительница с удовольствием посвящает время спорту как неотъемлемой частью жизни, ведь это также напрямую связанно с ее состоянием здоровья.

Alyona Alyona начала получать удовольствие от занятий спортом (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"Во время карантина я занималась дома - степ-аэробика очень крутая. Сейчас я хожу в зал и все, что там делаю - в кайф: как бы не было тяжело и сколько бы ведер пота с меня не сошло. Уверена, что мы достигнем всех целей, и результат не заставит нас ждать", - поделилась своими ожиданиями Алена.

Напомним, что ранее Аlyona Аlyona показала фрагменты тренировки и поддержку с партнером по проекту Танцы со звездами.