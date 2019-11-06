"Мое солнышко!" Каменских умилила редким фото цветущей мамы-именинницы

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица душевно поздравила близкого человека

Настя Каменских находится далеко от родного дома – певица отправилась в жаркую Мексику, где успела не только отдохнуть, но и плодотворно поработать. Артистка презентует свой новый зажигательный хит "ELEFANTE" ( который, к слову, за неделю успел собрать более 7 млн. просмотров на YouTube) на местных телеканалах и радиостанциях, появляясь в эфире в эффектных и запоминающихся образах. Но расстояние и тотальная занятость не помешали заботливой Насте поздравить свою цветущую маму Лидию Петровну с днем рождения! Соответствующий пост с теплыми словами и душевными пожеланиями самому близкому человеку певица оставила в Instagram.

На снимке мама артистки позирует в свитере лимонно цвета с забавным белым домашним питомцем на руках. Минимум макияжа, кудрявые светлые волосы и легкая улыбка лишь подчеркнули прекрасные природные внешние данные очаровательной Лидии Петровны.

"Моє сонечко, моя мамо! Я вітаю тебе з днем твого народження і будь ласка залишайся такою ж гарною і такою веселою, якою ти є. А все інше ми влаштуємо", - пообещала Настя.

Фото: мама Насти Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники сразу оценили внешность мамы звезды и заявили, что Лидия Петровна – очень красивая женщина. Также они присоединились к пожеланиям своего кумира.

Какая красивая мама. С именинницей вас

Яка красива жінка! Щастя, любові, натхнення, здоров'я

С днем рождения маму классной дочки!

Какая красивая

Мама красивая

Мамочка красотулечка! Здоровья и счастья!

Красивые глаза у мамы

Лідочка - красива й талановита. З Днем народження!

Вав, яка гарна мама, красуня! Вітаю!

Дуже красива і чарівна!

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских поделилась своими наполеоновскими карьерными планами и раскрыла личные секреты похудения.