Наше солнышко: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали первое фото новорожденного ребенка

Энрике Иглесиас и Анна Курникова недавно стали родителями в третий раз. Об этом прессе рассказал брат певца, Хулио Иглесиас-младший. Пол и имя ребенка пока что держатся в секрете. Но пара, которая обычно тщательно скрывает свои личную жизнь от папарацци, в этот раз не смогла сдержать эмоций. Несколько часов назад счастливый отец опубликовал фото с новорожденным малышом и написал: "Мое солнышко. 01.30.2020". На фото артист стоит в больничном халате и держит крошку на руках. Вслед за ним фото выложила и Анна. Здесь позирует вся семья: счастливые родители и малыш.

Энрике и Анна с новорожденным (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

В сети тут же принялись бурно комментировать фото и поздравлять родителей. "Здоровья маме и малышу", "Как мило", "Растите большими", "Невероятно милый малыш", – не останавливается поток приятных слов.

К слову, из-за того, что на головке ребенка красуется повязка с бантом, многие сделали предположение, что родилась девочка. Пока что сами родители не афишируют пол ребенка. Но поскольку пара в этот раз ничего не скрывает от поклонников, то, скорее всего, вскоре они подтвердят или опровергнут догадки фолловеров.

Энрике с дочерью (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

Напомним, у знаменитой теннисистки и певца уже подрастают двухлетние двойняшки Николас и Люси, которые появились на свет 16 декабря 2017. На данный момент Анна и Энрике живут с детьми в Майами.

Счастливые родители довольно часто выкладывают в соцсети милые ролики и снимки своих детей. Сам Энрике Иглесиас не раз признавался, что появление детей полностью перевернуло его жизнь, повернув ее в другое русло.

Интересно, что при этом о паре успело сложиться противоречиво мнение. Все дело в том, что официально пара не закрепила свои отношения. И даже после рождения детей продолжат жить в гражданском браке. В то же время по другим источникам, Курникова и Иглесиас уже давно обвенчались, но тайно от всех.