"Мое солнце, мое счастье": Ани Лорак трогательно поздравила дочь с днем рождения

Малышке Софии исполнилось 8 лет
9 июня в семье Ани Лорак состоялось радостное и важное событие - ее дочери Софии исполнилось 8 лет. Конечно же, звездная мама устроила малышке пышное празднование дня рождения. На своей странице в Instagram певица поделилась ярким снимком.
В свой день рождения Соня блистала в пышном "принцессином" красном платье и черных балетках, Каролина же выбрала облегающее платье бежевого цвета. На нежном фото артистка мило обнимает дочку за плечи, они обе светятся от счастья и довольно улыбаются.
Мама с дочкой запечатлены на фоне бутафорского корабля, который покрашен в синий, белый и красный цвета. Отметим, что в такой последовательности эти цвета составляют флаг бывшей республики Югославия, однак вряд ли Ани хотела изобразить именно это. На "корабле" можно увидеть воздушные шарики, цветы, пирожные и разные фигурки.
Фото: Ани Лорак с дочерью (instagram.com/anilorak)
"С Днем Рождения, моя Дорогая Доченька. Мое Солнце! Мое Счастье! Это мой самый любимый день в году! День Твоего Рождения! Люблю Тебя!" - трогательно подписала Лорак.
Звездные коллеги артистки и простые подписчики поспешили присоединиться к поздравлениям и оставили для Сони много теплых слов и пожеланий.
"Здоровья и счастья малышке", - написала Светлана Лобода.
Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)
Папа девочки, бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, также поздравил ее в историях своего аккаунта, опубликовав милое фото.
Дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу (instagram.com/muratnalca)
Напомним, Ани Лорак неожиданно решила уволить членов своей команды - концертного директора, PR-менеджера и администратора.
Ранее Ани Лорак с дочкой и Сергей Лазарев вместе пришли на получение ежегодной премии MuzTV в Москве, чем вновь подогрели слухи о своем романе.
К слову, недавно Ани Лорак заинтриговала поклонников выходом новой песни, поклонники предполагают, что это будет дуэт с Сергеем Лазаревым.