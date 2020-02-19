Мое сокровище: Влад Топалов умилил нежным фото с сыном из бассейна

Влад Топалов наконец-то дождался возвращения любимых жены и сыночка из отпуска - Регина Тодоренко отдыхала с годовалым Майклом на Мальдивах. Певец же остался дома из-за работы и очень скучал по своей семье. Телеведущая не раз рассказывала в интервью, что из него получился замечательный и заботливый отец, который много времени посвящает ребенку. Влад в очередной раз подтвердил правоту ее слов, показав, как они с сыночком проводят время.

На своей странице в Instagram он поделился нежным фото с Майклом из бассейна, на котором держит сына на руках и целует его. Топалов отметил, что Тодоренко тоже с ними - плавает в воде на заднем плане. Кроме того, он пожаловался, что было непросто найти место для занятий с таким маленьким ребенком.

Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Моё сокровище!!!! С каждым днём мы с ним меняемся..... это, конечно, самое сложное и саамое приятное приключение в жизни!!!!! Мы, наконец, нашли место, где мы можем вместе плавать!!!! Его почти везде не пускают.... (я имею в виду бассейны) На заднем фоне наша самая любимая мама лапами по воде бьет... плывёт куда-то. Плаваем теперь только там) Всем вам я желаю здоровья и счастья!" - поделился артист.

Поклонники оставили этой милой парочке множество растроганных комментариев.

На это фото можно смотреть вечно

Молодцы!

Вы с Региной отличная пара

Какое это счастье. У папы с ребёнком особая связь

Самые красивые фото! Мимииии

Дети это кайф!

Влад ты так изменился в лучшую сторону

Милота!!!!!

Вы,в смысле,как семья,и,два чела,молодцы,дай бог счастья,милые фото

Божечки, как же это мииило. Такие лапочки

Красавчики!!!

Классные) с такой добротой он говорит У НАС, МЫ, ВМЕСТЕ! замечательные

Мама лапами по воде бьёт. Улыбнули. Крутыхи

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Ранее Регина Тодоренко рассказала, почему Влад Топалов не летает отдыхать с семьей, а остается дома. Также она подняла тему равенства полов и распределения обязанностей в семье.