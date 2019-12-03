Мое сердечко: Настя Каменских трогательно открыла душу Потапу (видео)

Настя Каменских и Потап после “разоблачения” своего длительного романа и пышной свадьбы, которая отгремела в мае 2019 года, стали одной из самых романтичных пар украинского шоу-бизнеса. Влюбленные с удовольствием демонстрируют на публике свои чувства, всячески поддерживая друг друга в том числе и в сети. Напомним, что по результатам ежегодной церемонии M1 Music Awards-2019 Каменских стала Певицей года. Кстати, уже второй год подряд!

“Свою девочку” с заслуженной победой поспешил поздравить Потап. Рэпер и “жаркое” фото с Настей опубликовал, и засыпал ее комплиментами. “Ты заслуживаешь всех наград мира! Твое мышление и стремление, поистине мировое!” - пишет Потап.

Теперь же, похоже, настала очередь Каменских делится приятными словами с любимым.

Певица трогательно призналась супругу, что нашла в нем действительно родственную душу. При этом Настя обратилась к любимому на украинском языке:

“Потап, моє серденько. Я хочу, аби ти знав, наскільки важлива для мене твоя підтримка, як сильно я ціную те, що ти завжди поруч. Із тобою я зрозуміла, що споріднені душі існують, адже ти став для мене саме такою. І я готова бути нею для тебе кожного дня! Пісня “Обіцяю” отримала нагороду M1 Music Awards тому, що вона щира. Це найважливіша пісня мого життя, це моя обітниця тобі”, - пишет Настя. певица также сопроводила свой пост эмоциональным фото, сделанным во время объявления результатов M1 Music Awards-2019.

Потап и Настя Каменских на M1 Music Awards-2019 (фото: instagram.com/kamenskux)

Отметим, что как раз в преддверии свадьбы, которая состоялась 23 мая в одном из ресторанных комплексов под Киевом, Потап и Настя записали друг другу песни-посвящения. У Каменских вышел хит “Обіцяю”. Потап же представил песню “Константа”. Позже музыканты неоднократно отмечали в интервью, что эти композиции они посвятили друг другу, их любви, которая преодолела многие преграды.

Песня “Обіцяю” во время 1 Music Awards-2019 победила в номианации “Червона Рута" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна".

NK НАСТЯ КАМЕНСКИХ - ОБІЦЯЮ

Поклонники же Каменских поспешили прокомментировать ее трогательный пост, адресованный Потапу:

“Боже ,яке круте та щире фото, викликає багато емоцій!”

“Настюша, поздравляю!!!! Это очень достойно! Ты заслужила ее! Ещё раз мои искренние поздравления!”

“Настя, ты лучше всех!!”

“Ви неймовірна пара”

“Супер просто! Красивая пара”

“Очень мило... очень красиво... очень нежно”

“Дякую вам, за те, що вселяєте віру, що такі почуття і стосунки існують”

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux