Мое лучшее творение: Светлана Лобода показала подросших дочерей

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Певица вместе с девочками отдыхает на море в Турции

37-летняя Светлана Лобода уже второй раз за это лето устроила себе морской отдых - на этот раз певица отправилась в Турцию вместе с дочерьми Евой и Тильдой. Артистка наслаждается ласковым морем и не забывает баловать поклонников жаркими фото в купальниках на фоне невероятных пейзажей. А на свежих кадрах в своем Instagram звезда показала своих подросших дочурок.

При этом Светлана по-прежнему скрывает лицо младшей Тильды, которой уже два года - девочка всегда снята со спины или сбоку. Малышка уже может похвастаться роскошными локонами.

На фото Лобода запечатлена в смелом черно-белом костюме из мини-юбки и короткого топика, хвастаясь точеной фигурой и красивым загаром. Волосы певицы распущены, а на ее лице почти нет макияжа.

Девятилетняя Ева нежно обнимала маму, а малышка Тильда была на руках у звезды.

Светлана Лобода растрогала нежными фото с дочерьми на отдыхе (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Есть тонкая нить между мамой и детьми - она не рвется от расстояний и времени... и где бы я ни была, что бы я не делала - я всегда возвращаюсь к ним. Мои дочери - мое лучшее творение", - трогательно написала Светлана.

Поклонники не поскупились на комплименты звездному семейству и отметили, что Тильда уже заметно подросла.

Лучшие слова!КРАСОТКИ!

Какие крутые волосы у малышки

Очень классное фото)

Ути такие котики шляденькие

Девчушечки растут на глазах. здоровечка Вам !!!

Красотки и мама и дочки

Тилю не узнать, такая взрослая

Дети - это счастье, посланное с небес!

свеьа ты прекрасная мама и так же ты красавича

Какие они сладенкие

Ну покажите уже эту красотку!

Скриншот комментариев

К слову, ранее Лобода показала также совместный снимок со своей сестрой Ксенией и поздравила ее с 29-летием. Младшая сестра певицы на отдыхе в Турции с размахом отметила день рождения.

Светлана Лобода показала младшую сестру-красотку (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что недавно Светлана Лобода показала идеальную фигуру в тигровом бикини.